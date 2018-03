VETO: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener EU-kommisjonens forslag om et nytt arbeidsmarkedsbyrå bør bli møtt med veto fra Norge i EØS. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Vedum varsler kamp mot nye EU-planer

For to uker siden lanserte EU-kommisjonen planer om et eget arbeidsmarkedsbyrå. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forslaget bør bli møtt med veto i EØS.