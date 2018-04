Meklingen mellom NHO og LO/YS er over, og Riksmekleren orienterte om utfallet søndag ettermiddag.

Riksmegler Nils Dalseide sier de har forhandlet gjennom flere dager og natten.

– Partene har lykkes å komme frem til et grunnlag for et forslag jeg legger frem, og som begge partene har godkjent og sender videre til uravstemning.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier de har tettet hull i AFP og fått på plass tiltak mot sosial dumping for å bedre reise, kost og losji.

– Vi har fått til et oppgjør innenfor forsvarlige, økonomiske rammer, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Tettet hull

Blant de store stridspunktene i forhandlingene finner vi debatten om AFP-ordningen og tjenestepensjonen. Diskusjonen rundt tjenestepensjonen har handlet om hvorvidt man skal kunne tjene opp pensjon fra første krone du får i lønn, eller om det skal starte fra 90.000 kroner, som i dag. Det fikk ikke LO til.

– Et av kravene var en mer rettferdig tjenestepensjon. Der ønsket ikke arbeidsgiversiden å komme oss i møte, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Dette kan vi ikke innfri. Dette hører til Stortinget å se på, sier Lund i NHO.

Hun mener kravet fra LO ville blitt altfor dyrt for deler av næringslivet.

Flere mister AFP

LO har vært veldig opptatt av å tette hullene i AFP-ordningen for personer i de såkalte «sliter-yrkene». Lørdag fortalte Fafo-forsker og pensjonsekspert Jon M. Hippe at hele 20 prosent av arbeidstakere over 55 år, som er kvalifisert for AFP, faller ut av ordningen før de når 62 år.

Dette løser partene ved å utsette spørsmålet, og ber regjeringen komme med en utredning om saken.

– Partene ber myndighetene om å gi bistand til å utrede en ny og bedre AFP, og regjeringen sier de skal bidra til det, sier Gabrielsen.

– Vi ønsker en forbedring av AFP-ordningen og er helt enige om målsetningene, sier Lund.

Postkasseselskap

Et annet punkt er kost og losji. Målet for fagbevegelsen er å forby de såkalte postkasseselskapene. Dette er selskaper som opprettes i Norge for at det skal se ut som om folk bor på stedet de arbeider, men de består i utgangspunktet bare av en adresse. All arbeidskraften er hentet inn fra utlandet.