PST ved PST sjef PST-sjef Benedicte Bjørnland presenterer sin trusselvurdering for 2018 tirsdag ettermiddag. T.v. justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

PST: Spionasje mot norske interesser utgjør størst trussel

Politiets sikkerhetstjeneste anslår det for mulig at det vil skje et forsøk på terrorangrep gjennomført av ekstreme islamister i Norge i løpet av 2018.