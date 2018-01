Det gikk ikke helt som planlagt da det islandske fiskeriselskapet Sædis skulle etablere seg i Norge. Nå bytter de navn på sin norske avdeling.

På islandsk er Sædis navnet på en mytologisk sjøfe, men på norsk innrømmer selskapet at navnet ble litt feil, skriver iFinnmark.

– Vi visste ikke at det kan høres rart ut på norsk, og at det norske ordet ikke har noe å gjøre med verken sjøen eller feer. Men vi ser humoren i det. Vi mener dette er riktig tidspunkt for å endre navn, sier daglig leder Vera Björk Hraundal til avisen.

Det nye navnet blir dermed Gamvik Seafood AS ettersom bedriften holder til like utenfor tettstedet Gamvik i Finnmark.