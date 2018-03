De fleste av Solberg-regjeringens ministre ser på seg selv som feminister. Det eneste unntaket er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Av de 20 ministrene i regjeringen, er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland alene om å svare nei på spørsmålet om hun ser på seg selv som feminist, skriver ABC Nyheter.

Likestillingsministeren vil ikke svare

– Det setter likestillingsarbeidet jeg jobber for i en bås jeg ikke er fortrolig med, skriver Mæland i en epost til nettstedet.

Den eneste som sier hun ikke ønsker å svare, er ministeren med ansvar for likestillingsarbeidet i Norge:

«Takk for henvendelsen, men statsråden ønsker ikke å svare på dette», heter det fra kommunikasjonsavdelingen til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

ABC Nyheter oppgir at 13 av ministrene svarte at de var feminister. Én sier nei, to er i en mellomposisjon og fire har ikke svart.

Erna: Ja

Jan Tore Sanner (H) og Terje Søviknes (Frp) ga ikke entydige svar, mens Sylvi Listhaug (Frp), Ine Eriksen Søreide (Høyre), Jon Georg Dale (Frp), Nikolai Astrup (H) valgte å ikke svare på henvendelsen.

Statsminister Erna Solberg (H) er blant dem som definerer seg selv som feminist.

– Feminisme dreier seg om troen på at kvinner og menn skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg, og troen på viktigheten av likeverd mellom kjønnene, sa Solberg til ABC Nyheter i 2014.