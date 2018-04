Filming av muntlig eksamen vil gjøre det lettere for norske elever å klage på karakteren, mener Fremskrittspartiets Ungdom.

Forslaget er anbefalt av Fremskrittspartiets landsstyre og vil etter alt å dømme bli vedtatt på landsmøtet i partiet neste helg.

– FpU er opptatt av å styrke elevers rettssikkerhet, og det gjør vi gjennom å filme muntlig eksamen slik at elevene får en reell klageadgang på en veldig viktig karakter, sier ungdomsorganisasjonens leder Bjørn Kristian Svendsrud til NTB.

– Godt initiativ

Forslaget får tommelen opp fra Frps utdanningspolitiske talsperson Roy Steffensen.

– Dette er et forslag som kan styrke elevenes klageadgang, og som det kan være interessant å se nærmere på. Forslaget vil jo ha en kostnadsside, og jeg tenker at det kunne vært forsøkt ut på noen videregående skoler først, før vi evaluerer og konkluderer om det er noe som bør være obligatorisk, sier han.

I forslaget fra FpU poengteres det at det er vanskelig å klage på karakteren fra muntlige eksaminasjoner.

– Dersom eleven føler seg urettferdig behandlet eller feilvurdert av sensor, er situasjon slik at man ikke kan klage på den aktuelle fremføringen som er blitt holdt. Dette skyldes at en ny sensor ikke kan se hvilket arbeid som faktisk ble gjort og hvilken kompetanse eleven faktisk har fremvist, argumenteres det.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er svært positive til forslaget.

– Universitets- og høyskoleloven sier at institusjonene «skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. På en muntlig eksamen kjenner studenten enten eksaminator eller sensor, og det er vanskelig å se for seg hvordan dette faktisk kan sikres om ikke eksamen er etterprøvbar, sier Mats J. Beldo, leder i NSO.

Nytt utvalg

Forslag blir debattert og altså høyst trolig vedtatt under Frps landsmøte på Gardermoen kommende helg. Der skal også partiets ferske skolepolitiske utvalg møtes for første gang.

– Skolepolitikk har hatt avgjørende betydning for folks partivalg over lang tid, og vårt mål er at vi som parti, både lokalt og nasjonalt, skal bli flinkere til å nå frem med vår politikk, sier Roy Steffensen, som skal lede arbeidet.

Han mener det er mye å ta tak i.

– De viktigste kampene innenfor skole og barnehage skjer i kommunene. Hver eneste dag går små barn med klump i magen og gruer seg til å gå på skolen grunnet mobbing, og tusenvis får spesialundervisning av ufaglært personell. Samtidig vet vi at nesten en firedel av førsteklassingene ikke vil fullføre 13 års skolegang, sier han.

FpU-leder Bjørn Kristian Svendsrud og statssekretær Atle Simonsen i Kunnskapsdepartementet er blant øvrige medlemmer i det ti personer store partiutvalget.