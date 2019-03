«Trist» og «sjokkerende» går igjen som reaksjoner på siktelsen mot Tor Mikkel Waras samboer. Ap-leder Jonas Gahr Støre uttrykker sympati med Wara.

– Dette er en svært uvanlig situasjon, og vi respekterer at Tor Mikkel Wara tar permisjon fra jobben som justisminister. Vi vil også uttrykke sympati med Wara og hans nærmeste. Nå er det viktig at politiet gis ro til å gjøre jobben sin, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Også Venstre-leder Trine Skei Grande uttrykker medfølelse med Wara.

– Dette er først og fremst trist for Tor Mikkel og hans familie som nå er i en svært vanskelig situasjon. Siktelsen kom som et sjokk på oss alle, og er bortenfor det vi kunne forestille oss. Når det er sagt, må politiet og PST nå få gjøre jobben sin i den videre etterforskningen, sier Grande.

NTB scanpix

Sjokkert Hagen

Frp-nestor Carl I. Hagen er sjokkert.

– Jeg er i sjokk. Jeg skjønner ingenting. Jeg håper PST tar feil. Nei, jeg er helt målløs av den siste utviklingen i denne saken, sier Hagen til VG.

Han har den siste tiden engasjert seg sterkt i Wara-saken. Blant annet har Hagen sagt at han ønsket å anmelde Oslo-politiets påtaleansvarlige i saken for grov tjenesteforsømmelse.

Valgforsker og statsviter Bernt Aardal kaller siktelsen «en bombe».

– Dette er en bombe. Denne saken, alle disse hendelsene, har slått veldig sterkt inn i det politiske miljøet. Senest i går ble det nevnt i Stortinget, Wara fikk mye sympati. Mange har også kalt dette et angrep på demokratiet, sier Aardal til Vårt Land.

NTB scanpix

– Sjokkmelding

Han sier dette har blitt en stor sak rent politisk, og kaller det en sjokkmelding.

– Dette gjelder en justisminister fra Frp. Ikke minst har det vært spekulasjoner om hvorvidt dette er gjort av politiske grunner, om at noen ønsker å ramme ham som Frp-statsråd. Det har vært spekulasjoner fram og tilbake, det har også kommet påstander om at noen eller alle hendelsene er iscenesatt, sier Aardal.

Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) ble torsdag siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10. mars. Det har i forkant av dette vært fire andre mistenkelige hendelser ved familiens bolig. Blant annet ble huset tagget på, søppelkassen er blitt tent på, og de har mottatt et truende brev. Bertheussen er ikke siktet for noen av disse hendelsene.

Truslene startet i kjølvannet av teaterstykket «Ways of Seeing» der det ble vist bilder av parets bolig.

– Bør vurdere Waras fremtid

Rødt-leder Bjørnar Moxnes var kjapt ute og ba statsminister Erna Solberg om å vurdere Tor Mikkel Waras fremtid.

– Erna Solberg bør vurdere om Tor Mikkel Wara skal fortsette som justisminister. Jeg lurer også på hva Solberg tenker om det angrepet hun rettet mot teateret i går, sett i lys av det som kommer fram nå. Det håper jeg at hun kan gi et svar på, sier han til VG.

Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm mener imidlertid at Moxnes går for langt i sine uttalelser.

– Nå gikk Moxnes over streken. Jeg ønsker for Bjørnar Moxnes at hvis han hadde vært i en lignende situasjon som Wara, så hadde ikke politiske motstandere løpt til pressen med krav om hans avgang før man visste noe om hans rolle i saken. Det er for tidlig å konkludere tre timer etter siktelsen, dette blir bare politisk spill, sier hun.

Wara har bedt om å få permisjon, og Jon Georg Dale overtar som fungerende justisminister.