Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener de mange hendelsene utenfor hjemmet hans er et angrep på demokratiet.

– Det er uhyggelig, og jeg opplever nok at dette er et angrep på demokratiet, sier Wara til NTB på en improvisert pressekonferanse i Stortingets vandrehall tirsdag.

– Norsk demokrati har hatt sin styrke i at vi politikere har vært åpne og tilgjengelige og ikke levd bak høye murer. Det mener jeg fortsatt bør være et mål, at vi ikke pakker politikerne altfor godt inn, sier Wara.

De siste månedene har justis- og innvandringsministeren opplevd en rekke ubehagelige episoder utenfor sitt hjem, og natt til søndag ble bilen hans påtent utenfor huset.

I desember i fjor ble det tegnet hakekors og skrevet ordet «rasist» på hus og bil, i januar var det et branntilløp i søppelkassen og i februar ble politiets bombegruppe tilkalt for å undersøke en mistenkelig gjenstand. 4. mars rykket bombegruppa ut på nytt etter funn av et truende brev.

Politiet og PST har foreløpig ingen konkrete mistenkte etter hendelsene.