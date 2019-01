En fotballdommer i 20-årene er tiltalt for nettovergrep mot rundt 300 gutter i det som kalles norgeshistoriens største overgrepssak.

Det er satt av 168 rettsdager til saken, som etter planen ikke skal avsluttes før 30. september.

Fotballdommeren ble pågrepet første gang i juli 2016, men ble løslatt etter et par uker i varetekt.

Etter det skal han ha begått flere overgrep, noe som førte til at han på nytt ble pågrepet i fjor høst – og antall fornærmede i saken steg.

Saken skal etter planen starte i Nedre Romerike tingrett 22. januar.

Åtte bistandsadvokater

Tiltalte har erkjent alle overgrepene, men erkjenner ikke straffskyld for alle.

Det er oppnevnte totalt åtte bistandsadvokater, som skal ivareta fornærmedes interesser i saken.

Til Dagbladet forteller en av dem, Anne Hazeland, at de sliter med å få tak i sine klienter, og at mange foreldre ikke engang vet at deres sønner var ofre.

Vil ikke i retten

Hazeland er bistandsadvokat for 49 gutter og har vært i kontakt med halvparten.

Hun opplever også at mange dem hun får kontakt med ikke ønsker noe med saken å gjøre – blant annet fordi saken begynner å bli gammel og guttene er blitt eldre.

– De vil ikke ha advokat, de vil ikke i retten, de vil ikke vite noe om tiltalte. De vil bare være i fred, forteller hun til avisen.

Ifølge henne frykter også mange av guttene at de skal bli gjenkjent av andre fornærmede i saken, da flere av dem er fra samme område.

Audun Braastad, / NTB scanpix

Gunhild Lærum og Gard A. Lier er oppnevnt som tiltaltes forsvarere.

Statsadvokat Kari Hangeland Buvik er aktor i saken.