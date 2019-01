Kona til en av Norges rikeste har vært borte i ti uker. Det er mottatt krav om løsepenger i kryptovaluta. I en pressekonferanse utelukker ikke politiet at spor kan ha blitt kalde eller borte.

71 dager etter at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog holdt Øst politidistrikt pressekonferanse om den savnede kvinnen. Frem til nå har politiet jobbet med saken i full hemmelighet.

Falkevik Hagen er kona til en av Norges rikeste menn, investor Tom Hagen.

– Dere har ventet ti uker med å gå ut med informasjon om saken. Kan spor ha blitt kalde? spurte Aftenposten politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt, som møtte pressen onsdag.

– Vi kan ikke utelukke det. Det er et av momentene som har vært vanskelig å vurdere. Spor kan ha blitt kalde, forringet eller borte, sier han.

Råd: Ikke betal løsepenger

Da Tommy Brøske tok ordet foran mellom 30 og 40 journalister og fotografer på politihuset i Lillestrøm, ble alvorlighetsgraden i saken raskt etablert.

– Saken etterforskes som frihetsberøvelse. Siste sikre livstegn var 31. oktober 2018, sier Brøske og forteller at det har kommet et krav om løsepenger.

Aftenposten har skrevet at kravet er stilt i kryptovaluta.

VG erfarer at det er blitt krevd ni millioner euro (nærmere 86 millioner norske kroner) i form av kryptovalutaen monero. Avisen skriver også at det skal ha blitt funnet en skriftlig beskjed på gebrokken norsk i huset, der det sto at dersom politiet ble kontaktet, ville 68-åringen bli drept.

– Politiet har rådet familien om ikke å innfri kravet om løsepenger, forteller Tommy Brøske.

Har ikke hatt muntlig kontakt med motpart

Han ble spurt om hvorfor politiet har gitt et slikt råd.

– Det er en vanskelig vurdering å ta. Vi gir fakta og råd bygget på kunnskap fra lignende saker, men til syvende og sist er det familien som må gjøre vurderingen.

Brøske ble bedt om å fortelle hvorfor politiet går ut med informasjon akkurat nå.

– Saken er svært krevende, det er ikke grunn til å legge skjul på det. Vi har behov for informasjon.

– Er dere på bar bakke? spør TV2.

– Vi er i en fase i etterforskningen nå som er svært krevende, gjentar Tommy Brøske.

– Det har vært begrenset kontakt med motpart. Det har ikke vært muntlig kontakt inntil nå, sier han.

Brøske forteller at den lille kontakten som har vært, har skjedd digitalt, på en måte som «er utfordrende» å spore. Han vil ikke si når det skjedde sist, ei heller om det var «nylig», og heller ikke om det er politiet eller Anne-Elisabeth Falkevik Hagens familie som har vært i kontakt med kidnapperne.

Politiet har flere hypoteser i saken. Hovedhypotesen er at kvinnen er bortført fra sitt hjem mot sin vilje, og at motivet er økonomisk. Ordet «profesjonalitet» ble brukt om måten motparten har gjennomført kontakt på.

Truslene mot kvinnen beskrives som alvorlige, uten at Brøske vil utdype dem. Det har ikke kommet livstegn fra henne siden 31. oktober. Politiet har ingen holdepunkter for å si at Falkevik Hagen ikke er i live.

– Ønsker tips og opplysninger

Brøske sier at politiet har valgt å holde en lav profil i etterforskningen, også internt. Han innrømmer at det var vanskelig å ta beslutningen om å gå offentlig ut med informasjon om saken.

– Vi har behov for mer informasjon. Vi er avhengig av tips og opplysninger som kan bringe denne saken videre. Politiet ønsker tips og opplysninger fra folk som har opplevd aktivitet i området.

Videoopptak fra for eksempel dashbord-kamera eller andre kamera fra forsvinningsdagen er også svært interessant for politiet. Brøske minner om at det var halloween samme dag.

Politiinspektøren sier at man ikke vet hvor Falkevik Hagen holdes skjult og utelukker ikke at det kan være i utlandet.

Advokat Svein Holden er familiens bistandsadvokat. Familien har bedt om ikke å bli kontaktet av pressen.

Politiet har etterforsket saken i full hemmelighet. Det er så langt ikke noen siktede i saken.

«Noen i den andre enden»

Aftenposten har fått bekreftet at politiet fra første stund har betraktet forsvinningen som en bortføring.

Aftenposten kjenner til at en av teoriene etterforskerne har arbeidet etter, er at en artikkel i Dagens Næringsliv 27. juli kan kobles til saken. Her fremgikk det at ektemannen, investor Tom Hagen, har tjent en milliard kroner på kraftsalg de siste elleve årene. Bare i løpet av 2017 tjente han 174 millioner kroner på strøm og eiendom.

Tommy Brøske vil ikke spekulere i om artikkelen kan ha satt kidnapperne på sporet av Hagen-familien.

– Et av mange temaer i etterforskningen er å finne motivet bak, og hvorfor nettopp denne familien rammes, sier Brøske.

Han så sliten ut og trengte fem minutter etter pressekonferansen før han gjorde én til én-intervjuer med flere medier.

Det skal ha vært svært begrenset dialog med de angivelige kidnapperne. Siden den sist sikre observasjonen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har det ikke kommet livstegn fra henne.

Aftenposten kjenner til at det har vært kommunikasjon med «noen i den andre enden», og at dette har skjedd via en digital plattform.

Urolige naboer

Naboene til ekteparet Hagen i Lørenskog vært urolige og levd i det uvisse om hva som har skjedd med kvinnen.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er er pensjonist. Hun har vært hjemmeværende og står oppført med lav inntekt og formue i ligningen.

68-åringen beskrives som utadvendt og familiekjær, og satt som styremedlem i mannens holdingselskap fra 2006 frem til september i fjor.

Paret har tre voksne barn i 30- og 40-årene.

– Vi er sjokkert over at noe sånt kan skje i vårt fredelige nabolag, men på mange måter er det en lettelse at vi nå får vite mer om hva som har skjedd, sier en av naboene, Rolf A. Letvik, til Aftenposten.

Flere kjente saker

De siste årene har det vært minst ni kjente saker internasjonalt der kidnappere har forlangt å få løsepenger utbetalt i kryptovaluta – hovedsakelig i form av valutaen bitcoin.

Kryptovaluta brukes blant annet til kjøp og salg av ulovlige tjenester på det mørke nettet. Det er i dag over 2000 ulike kryptovalutaer. Nyere kryptovalutaer som monero lover bedre vern mot sporing enn bitcoin har.

Modellen, den sørafrikanske skolegutten og kryptovaluta-sjefen opplevde alle det samme: Kidnapperne krevde løsepenger i kryptovaluta for å slippe dem fri.

