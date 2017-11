Alle foreslåtte endringer i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå blir satt til side. Det gleder Erling Holmøy, forskeren som har vært i stormens øye.

– Mitt råd til styret er å avvente alle endringer i forskningsavdelingen til etter at forslaget til ny statistikklov har vært ute på høring, sier konstituert administrerende direktør Birger Vikøren til NTB.

Dette betyr at forskningsavdelingen går inn i 2018 med samme kriterier som i 2017. Men Vikøren understreker at spørsmålet vil bli vurdert på nytt når lovforslaget har vært på høring.

– At vi nullstiller endringene i avdelingen nå, betyr altså ikke at det ikke kommer endringer i forskningsavdelingen på litt sikt, sier 56-åringen som er konstituert i stillingen for en periode på seks måneder.

Glad Holmøy

Vikørens anbefalinger skal behandles av SSBs styre torsdag om en uke, men etter det NTB forstår, er dette mer som formaliteter å regne.

I Vikørens notat til SSB-styret går det også fram at alle innplasseringer av ansatte i en ny organisasjon skal reverseres. Budskapet fra den nye sjefen gleder SSB-forsker Erling Holmøy.

– Det er jeg veldig glad for å høre, men dette må ledsages av en holdningsendring innover i forskningsavdelingen, slik at man får en reell prioritering av det som Finansdepartementet har understreket at de ser på som veldig viktig, sier han til Nettavisen.

Ba om ro

Finansminister Siv Jensen (Frp) uttrykte overfor NTB i helgen en forventning om at omorganiseringsprosessen i SSB stilles i bero inntil det såkalte statistikklovutvalget har levert sin innstilling.

Utvalget som vurderer statistikkloven og Statistisk sentralbyrås virksomhet, skulle etter planen avgi rapport innen 15. desember, men fristen ble utsatt til mars neste år.

Jensen er selv i søkelyset til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som i to omganger har stilt henne en rekke spørsmål om håndteringen av saken.

Innholdet i det første svarbrevet hun sendte komiteen, ble imøtegått av avgått SSB-sjef Christine Meyer, som mener Jensens framstilling verken er korrekt eller dekkende.