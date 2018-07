Nestleder Arne Gabrielsen i Bergen Frp er ekskludert fra partiet. Bakgrunnen er en flere år gammel voldsdom, ifølge Klassekampen.

Ekskluderingsvedtaket skal ha skjedd 14. mai i år, men er ikke blitt omtalt tidligere. Ifølge Klassekampen ble Gabrielsen i 2006 dømt for vold og trusler, og dette var årsaken til at leder i Bergen Frp, Christoffer Thomsen, sendte ut et forslag om å frata nestlederen medlemskapet.

Thomsen viser til de etiske retningslinjene i partiet, hvor det står at «som hovedregel skal ikke en person som er dømt for alvorlige kriminelle handlinger ha tillitsverv eller stå på en valgliste for Frp».

Fylkesleder Gustav Bahus bekrefter at Gabrielsen ble fratatt medlemskapet av et samlet fylkesstyre, men ønsker ikke å svare på spørsmål om saken.

Overfor Klassekampen bekrefter Gabrielsen at han ble straffedømt for tolv år siden, men hevder at saken var bagatellmessig. Han reagerer blant annet på måten eksklusjonen ble gjort på.

Ifølge avisen har leder Christoffer Thomsen i etterkant fått skarp kritikk av andre styremedlemmer for måten saken ble håndtert på.

– Da det kom fram at Gabrielsen i strid med de etiske retningslinjene, ble valgt til nestleder, var det viktig for meg å rydde opp. Han burde ha visst at han ikke burde ha stilt til valg, sier Thomsen.

Han sier at han ønsket å rydde opp for å skape tillit til Frp i Bergen.