– Jeg vil ikke bli husket som en som «blåste» alle politiets arbeidsmetoder. Men jeg har ikke noe valg.

Det sa Eirik Jensen da han startet sin frie forklaring i ankesaken i Borgarting lagmannsrett torsdag.

– Jeg må prate om ting jeg helst hadde ønsket å holde for meg selv, sa den korrupsjonstiltalte tidligere politimannen, som i sin forklaring blant annet kommer til å fortelle om hvordan han jobbet med informanter.

– En del av politiets totalt skjermede arbeidsmetoder må også bli et tema. Det valgte ikke jeg, det gjorde motparten. Det paradoksale er at jeg skal stå og prate om kilder og informanter. Mitt prinsipp har alltid vært å ikke prate om slikt. Nå gjør jeg det, sa Jensen, som mener rykter og påstander ligger til grunn for tiltalen.

– Det er nesten umulig å imøtegå dem, men jeg skal gjøre et forsøk. Jeg skal prøve å sette ord på det jeg har følt etter tingrettsdommen, slik at det blir forståelig, sa Jensen.

Han begynte sin forklaring med å fortelle om hvordan han hadde det etter at han ble løslatt fra varetekt i mai 2014.

– Jeg var psykisk langt nede, i en bølgedal. Men jeg brøt ut av tåkedottverdenen, begynte å trene igjen og har bygget opp en annen psyke enn i tingretten. Det har aldri vært min legning å gi opp håpet, men få frem sannheten, sier Jensen.

Lagmannsretten har besluttet å lukke dørene under deler av Jensens forklaring. Pressen fikk imidlertid være til stede under starten.

Eirik Jensen ble i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.