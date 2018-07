Badeglade kan fryde seg over få brennmaneter langs norske strender i sommer. Forskerne er usikre på hvorfor det er lite maneter.

– Vi vet for lite om brennmanetene, men de observasjonene vi har – egne og fra publikum – forteller at det har vært veldig lite av dem i sommer, sier forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet til Nettavisen.

Brennmanetene dukker vanligvis opp i april-mai og vokser raskt utover sommeren, før de dør om vinteren.

Store variasjoner

Til Nettavisen sier Falkenhaug at de ikke har noen god forklaring på hvorfor det er få brennmaneter i år.

– Det vet vi ikke, for brennmaneter er et felt det forskes lite på. Vi har heller ingen overvåking av manetene, så vi vet egentlig ikke hvor de befinner seg. Det vi vet er at det naturlig er store variasjoner. Populasjonen kan variere veldig fra år til år. Strømforholdene kan ha mye å si, varmen og hvordan vinteren har vært, sier Falkenhaug.

Ut på dypere vann

Professor Stein Kaartvedt ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo har likevel en teori.

– Den vanlige forklaringen er jo at manetene trekker ut på dypere vann når det er veldig varmt vær, men det er bare én av mange forklaringer på hvorfor det er få maneter i år, sier han til Tønsbergs Blad.