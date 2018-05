Flere artister reagerer kraftig på anklagene mot strømmetjenesten Tidal, og krever at låter og album trekkes fra selskapet.

Spellemannprisvinner Geir Jenssen har bedt om at alle låtene hans fjernes fra Tidal, skriver Dagens Næringsliv.

– Det som har skjedd, er helt uakseptabelt. Her snakker vi om økonomisk kriminalitet. Artister som eventuelt har vært en del av dette, bør være ferdige. Jeg håper selskapet dør, sier 56-åringen, som er mest kjent under artistnavnet «Biosphere».

Avisen hevdet onsdag at lyttertallene til artistene Beyoncé og Kanye West er blitt manipulert i strømmetjenesten Tidal. Det skal ha ført til at artistene har fått større utbetalinger på bekostning av mindre artister.

Musiker og komponist Ola Fløttum, som har vært medlem i bandene Salvatore og The White Birch, trekker også musikken sin ut.

–Jeg har bedt plateselskapet mitt Glitterhouse trekke alle The White Birch' album fra Tidal umiddelbart. Skandale, skriver han på Facebook.

Det norske plateselskapet Lawo Classics opplyser at de har varslet sine digitale distributører om at alle deres utgivelser og over 160 album skal trekkes fra strømmetjenesten.

Anklagene mot Tidal har også fått artist Anne Grete Preus til å reagere.

– Jeg ble sjokkert da jeg leste saken! Hvor naive kan egentlig artister være? I alle fall har jeg vært det, sier hun til avisen.

Tidal selv hevder tallene er stjålet og benekter at de har manipulert tallene. Til NTB kaller de artikkelen en svertekampanje.