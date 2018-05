Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge melder lørdag ettermiddag at en fra mannskapet på kystvaktfartøyet «Nordkapp» er savnet i området ved Bjørnøya.

Det ble umiddelbart satt inn omfattende søk etter mannen. Søkeoperasjonen blir koordinert av Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Den savnede antas å ha falt over bord, opplyser Sjøforsvaret til NTB. Både helikoptre, Orion-fly og 15 sivilie fartøy har blitt koblet inn i søket. I tillegg har kystvaktfartøyet Barentshav søkt sørover langs ruten, ifølge NTB.

Pårørende varslet

Kommunikasjonssjef Endre Barane i Sjøforsvaret sier det er en vernepliktig mann som er savnet. Standardbesetning på Nordkapp-klassen er 30 vernepliktige.

– Vi har fått tak i de nærmeste pårørende og informert dem om at han er savnet, sier Barane. Pressevakt Frode Iversen ved HRS opplyser at de på nåværende tidspunkt ikke kan gå ut med informasjon om hvor mannen er hjemmehørende.

– Generelt kan jeg si at mannskap på kystvaktfartøy kan komme fra hele landet, sier Iversen.

Dårlig sikt

Meldingen om en savnet person kom inn til Hovedredningssentralen i 10-tiden lørdag. Den savnede ble sist sett om bord i 02.30-tiden, skriver HRS Nord-Norge i en pressemelding.

Sjøforsvaret har imidlertid opplysninger som tyder på at vedkommende sist ble sett fredag kveld klokken 23.50, ifølge NTB.

Like over klokken 16 lørdag meldte Hovedredningssentralen at søket fortsetter med full styrke.

Klokken 18.40 melder HRS at sikten har blitt såpass dårlig i området at det ikke lenger er hensiktsmessig å drive søk med fly. «Sysselmannens helikopter nummer to blir derfor ikke satt inn, og Kystverkets fly returnerer til fastlandet», skriver HRS.