Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen ble utnevnt til æresprofessor da han besøkte Shandong-universitetet under et besøk i Kina tidligere i måneden.

Olsen og flere representanter for universitetet besøkte flere utdanningsinstitusjoner samtidig som kongeparet og en større næringslivsdelegasjon fra Norge besøkte landet.

Begrunnelsen for utnevnelsen til æresprofessor var rektorens samarbeid med Kina generelt og universitetet i Shandong spesielt, skriver utdanningsavisen Khrono. Olsen sier han ikke er bekymret for at et slikt æresprofessorat får ham til å framstå som for tett knyttet til eller for ukritisk til Kina.

– Jeg mener at vi skal forholde oss til Kina, uten å være naive. Vi legger de akademiske kjerneverdiene til grunn for alle våre samarbeid, og hadde trukket oss ut fra et samarbeid som ble presset på de verdiene, sier Olsen.

Han mener ytterligere politisk aktivitet fra universitetets side både kan veldig være krevende og uforenlig med å ivareta de akademiske kjerneverdiene.

– Vi forholder oss til institusjonene, og planlegger ikke å fronte politiske syn overfor det politiske lederskapet i landene vi samarbeider i, understreker han.