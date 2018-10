Hareides utstillingsvindu heier på Erna Solberg

SER MOT HØYRE: Byrådssamarbeidet i Bergen er en modell for KrF-leder Knut Arild Hareide når han anbefaler regjering med Ap. Men blant KrF-politikerne på Rådhuset i Bergen er det størst entusiasme for en regjering med Høyre. Her er byrådet i 2015. Fra v. Julie Andersland (V), Pål Hafstad Thorsen (Ap), Erlend Horn (V), Anna Elisa Tryti (Ap), Harald Schjelderup (Ap), Rebekka Ljosland (KrF) og Dag Inge Ulstein (KrF). FOTO: Ørjan Deisz