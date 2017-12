SKOLE: Aga Kahn Foundation driver skoler som har gitt jenter mulighet til utdanning i flere avsidesliggende deler av Afghanistan, som her på Naswan jenteskole i Shughnan i provinsen Badakhshan. Utviklingsstiftelsen er en av flere organisasjoner som norske myndigheter har invitert med som mulig samarbeidspartner om et norsk omsorgssenter for mindreårige i Kabul. FOTO: Andrew Quilty / Aga Khan Foundation