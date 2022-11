Staten dømt for nakenvisitasjon av innsatte

Staten ble fredag dømt i Oslo tingrett for å ha krenket menneskerettighetene til tre innsatte for omfattende nakenvisitasjon.

NTB

De tre innsatte sonet i Bergen fengsel fra 2015 til 2020 og saksøkte staten for menneskerettighetsbrudd.

Justis- og beredskapsdepartementet må dekke saksomkostningene i saken, men må ikke betale erstatning til de tidligere innsatte, skriver NRK.

I april sa advokat Maria Hessen Jacobsen i advokatfirmaet Elden at de hadde fått 150 klienter som vil ha erstatning for lignende nakenvisitasjoner.

Anker deler av dommen

– Vi mener dette en riktig dom. Den bekrefter at våre klienter har vært utsatt for krenkelse av sine rettigheter nedfelt i både menneskerettskonvensjonen og Grunnloven. De har vært utsatt for nedverdigende behandling, uttaler advokat Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Advokatene reagerer derimot på at de tidligere innsatte ikke ble tilkjent erstatning. Tingretten mente det ikke var grunnlag for det etter norsk rett. Advokatene mener det bryter med Norges forpliktelser etter menneskerettskonvensjonen.

De anker delen av dommen der de ikke vant fram.

– Skuffet

– Jeg føler jo at jeg blir glad for at jeg har fått medhold, men samtidig er jeg skuffet over at ikke retten gir meg en erstatning, fordi de sier jo at vi har rett på reparasjon. Nakenvisitasjonene var en enorm ydmykelse og påkjenning. Jeg har mange følelser i dag, og det er vanskelig å sette ord på de nå. Men jeg er lettet, sier en av de tidligere innsatte via advokatene.

En annen sier at hen er lettet over å ha blitt trodd.

– Jeg er veldig lettet, men ikke helt overrasket. Samtidig gleder jeg meg til å lage ny rettspraksis på retten til oppreisning. Vi tar en for laget her, og dette er en viktig sak for mange, sier den tredje.