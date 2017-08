Frp-kronprinsesse Sylvi Listhaug ble utsatt for et kuppforsøk i 2011, og kunne endt helt utenfor politikken, står det i en rykende fersk biografi.

Listhaug er i dag en av partiets mest profilerte politikere, og nevnes av mange som en mulig arvtaker til partiledertronen den dagen Siv Jensen gir seg.

Men hennes karriere i partiet kunne gått på en kraftig smell i 2011, da flere av hennes egne i Oslo Frp gikk mot henne, skriver Aftenposten.

De ville få henne ut av partiets sentralstyre, skriver BT-kommentator Mathias Fischer, som har skrevet den ferske boken «Kors på halsen», om Frps innvandrings- og integreringsminister.

Han peker på Oslo Frps Henning Holstad som lederen for opprøret.

– I hennes eget fylkeslag var hun fremdeles byråden som ble kronet av toppledelsen uten bakgrunn fra Oslo-politikken. Flere i bystyregruppen, særlig Henning Holstad, var lei av henne, skriver BT-kommentatoren.

Han skriver at Holstad og andre i Oslo tryglet andre på landsmøtet om å finne en annen kandidat som kunne skvise Listhaug ut.

«Kan dere ikke finne en motkandidat til Sylvi? Vi stemmer på hvem som helst», skal medlemmer av Oslo-delegasjonen ha sagt til Frps Robert Eriksson, som senere ble arbeidsminister.

– Det kunne blitt slutten

Listhaug, som var eldrebyråd i Oslo, hadde på dette tidspunktet takket nei til gjenvalg til bystyret, og hvis det ikke ble nytt borgerlig flertall i hovedstaden, ville hun stå uten jobb. Mistet hun også plassen i sentralstyret, ville hun stå helt uten verv i partiet.

– Det kunne bli slutten, skriver BT-kommentatoren.

En kilde i apparatet rundt Listhaug sier til Aftenposten at situasjonen ville vært dramatisk for hennes politiske fremtid, dersom hun ikke hadde sikret seg en fortsatt plass i sentralstyret.

Sammen med fylkeslag i Nord-Norge fikk Holstad ifølge Fischer lansert en motkandidat til Listhaug.

Selv måtte hun mobilisere, og kunne ved hjelp av støtte fra blant andre Bård Hoksrud og en engasjerende tale om familieverdier, sikre seg nok stemmer i landsmøtesalen. Listhaug fikk 128. Utfordrer Jan Arild Ellingsen fikk 95.

– Selv om hun beholdt plassen, var det ingen tvil om at det ikke var noen Listhaug-feber i Fremskrittspartiet. Folk fikk med seg at eldrebyråden var upopulær blant enkelte av sine egne. Heldigvis for henne var de få og ikke flinke nok til å mobilisere, skriver Fischer.

Vil ikke kommentere

Henning Holstad vil ikke si om han kjenner seg igjen i beskrivelsene av situasjonen rundt sentralstyrevalget i 2011.

– Dette får stå for forfatterens regning, jeg har ingen kommentar. Jeg har ikke lest boken, og ønsker ikke si noe om dette, sier han.

– Hvordan oppfatter du Listhaug nå?

– Jeg tror ikke jeg skal komme med noen karakteristikker. Jeg kjenner ikke henne annet enn det jeg ser i media, og har ingen kommentarer ut over det. Jeg har inntrykk av at folk flest mener hun gjør en god jobb, selv om noen er hoppende uenige.

– Mener du beskrivelsen i boken er feil?

– Jeg verken kan eller vil gå inn på det nå. Dette får stå for forfatterens regning, sier Holstad.

Sylvi Listhaug opplyser via sin rådgiver Espen Teigen, at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Mathias Fischer er kommentator i BT, journalistene som har skrevet denne saken jobber i Aftenposten.