Politiet utvider siktelsen etter moskéskytingen i Bærum til også å gjelde terror, opplyser den siktede 21-åringens forsvarer, Unni Fries.

Politiet bekrefter at siktelsen mot Philip Manshaus (21) etter moskéskytingen og drapet i Bærum lørdag utvides til å også omfatte en terrorhandling.

Dermed er han nå siktet for drap og terrorhandling, etter først å ha vært siktet for drap og drapsforsøk. Han er siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster, som lørdag ble funnet død i boligen de to delte.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyser til NTB at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Politiet sier at fengslingsmøtet vil finne sted mandag klokken 13. Påtalemyndigheten begjærer lukkede dører av hensyn til fare for bevisforspillelse, da Manshaus til nå har valgt å ikke avlegge forklaring.

Påtalemyndigheten ber om fire ukers varetektsfengsling med full isolasjon, medieforbud og brev- og besøksforbud.