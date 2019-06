Politidirektør Benedicte Bjørnland fikk tirsdag sin første helikoptertur noen gang, og da i et av politiets splitter nye og store helikoptre.

Det gamle helikopteret, malt i rødt-hvitt-blått, måtte stå igjen på bakken da den nye grå og sort-malte maskinen tok av med Bjørnland og justisminister Jøran Kallmyr om bord.

Det mer fargeglade helikopteret sto også på bakken 22. juli 2011. Piloter og systemoperatører var sendt på ferie da terroren rammet Norge, noe som ble gjenstand for besk kritikk fra mange.

Det gamle helikopteret hadde uansett ikke kapasitet til å ta med seg andre enn eventuelt en skarpskytter.

Plass til seks-åtte politifolk

De nye helikoptrene av typen Leonardo AW169 kan ta med seg seks godt utstyrte og bevæpnede mannskaper fra for eksempel beredskapstroppen, eller åtte hvis man ikke skal fly langt.

– Dette øker beredskapen med tanke på å kunne bekjempe terror, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NTB.

Hans O. Torgersen

Justisministeren understreker at helikoptrene også vil være viktig for politiets daglige arbeid, blant annet ved leting etter ettersøkte personer.

– Proppfulle av utstyr

– Det viktigste er at helikoptrene får økt rekkevidde, og også en transportevne. Men i tillegg er de proppfulle av helt moderne utstyr. Det blir ikke enkelt å stikke av fra dette helikopteret hvis du først er oppdaget, sier justisministeren.

Skulle Norge bli rammet av et nytt terrorangrep, skal helikoptrene gjøre det mulig å få politiets beredskapsstyrker raskere frem til åstedet.

– Det er ingen tvil om at de vil medføre mye større beredskap for hele Sør-Norge, sier Kallmyr, som påpeker at det ikke bare er Oslo-området som får nyte godt av nyanskaffelsen.

Så langt er to av tre helikoptre fra den italienske produsenten Leonardo kommet til Norge. Den tredje maskinen skal etter planen bli hentet i månedsskiftet juli/august.

I løpet av noen uker vil et av de nye helikoptrene for første gang brukes operativt, etter at nødvendige tester er gjennomført.

Ser lengre og skarpere enn før

Det gamle politihelikopteret fra 2008 er også godt utstyrt, med gyrostabiliserte kameraer som kan zoome inn på for eksempel et bilnummer fra flere kilometers høyde. De nye kameraene er enda bedre og ser lengre og skarpere enn før.

Hans O. Torgersen

Sjefen for politiets helikoptertjeneste, Freddy Roseth, bekrefter overfor Aftenposten at de kan lese bilskilt på flere kilometers avstand.

– Men du ønsker ikke å fortelle hvor langt dere kan se?

– Nei.

Splitter nye kartsystemer følger også med de nye helikoptrene, som altså er ganske anonymt uniformert.

Anonyme farger

Dette er valgt både fordi man ønsker å skille seg ut fra legehelikoptrene og fordi man ønsker å være lite synlig på langt hold. Politihelikopteret har overvåket blant annet overleveringer av store narkotikapartier, uten at forbryterne har ant at de ble sett og filmet.

Hans O. Torgersen

– I stort sett alle typen spaningsoppdrag er det et poeng for oss å være utenfor synbar og hørbar avstand. Da kommer fargevalget inn, sier Roseth til Aftenposten.

Snuten på de nye helikoptrene er sort, og det er ikke fordi de da ser tøffere ut.

– Grunnen til at snuten ble slik, var for å unngå unødvendige refleksjoner inn i cockpit når man flyr med nattbriller.

Ett eneste sted er politiets nye luftvåpen gjort ekstra synlig med sterke farger: På oversiden av rotorbladene.

– Det er for at det skal være lett synlig for pilotene på andre luftfartøy, sier Roseth.

Skarpskyttere

Noe av diskusjonen som rundt bruken av politiets helikoptre oppsto etter terrorangrepene 22. juli 2011 dreide seg om politiets skarpskyttere kunne bruke maskinene som plattform.

Fem år etter angrepet fikk helikoptrene godkjenning til at skarpskyttere kan løsne skudd mot mål på bakken.

Kontrakten om kjøp av de nye helikoptrene ble undertegnet i 2017. I tillegg til at de kan frakte skarpskyttere, kan de utstyres med plater som beskytter cockpit og passasjerer mot skudd fra bakken.

Rekkevidden omfatter hele Sør-Norge opp til Trondheim.

Til sammenligning må drivstoff tas ut av dagens helikoptre hvis det de skal kunne frakte én ekstra person.

Anskaffelsen koster over 600 millioner kroner når en avtale om drift og vedlikehold tas med i regnestykket.