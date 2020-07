Mor siktet for drap på sine to barn i Lørenskog

Moren til de to barna som ble funnet døde i Lørenskog søndag, er siktet for drap. Siktelsen mot faren er frafalt, opplyser politiet.

Kvinnen som ble funnet hardt skadet, er siktet for å ha drept de to barna sine på Lørenskog. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt betegnet på en pressekonferanse mandag saken som en familietragedie.

– Øst politidistrikt har besluttet å sikte mor for drapet på sine to barn. I forlengelsen av dette er mistankegrunnlaget mot far betydelig svekket. Vi har frafalt siktelsen mot far, sa Sharma-Sundheim.

Ikke kjent med siktelsen

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt opplyser at moren til de to døde barna er siktet for drap. Moren har ennå ikke forklart seg. De to barna ble funnet døde i en leilighet i Lørenskog søndag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var søndag morgen at politiet rykket ut til en leilighet i Lørenskog på Romerike etter å ha fått melding om en mulig brann. Der fant de to barn døde og deres mor kritisk skadet.

– Begge barna er små, under ti år gamle, opplyser Sharma-Sundheim på spørsmål fra NTB.

På grunn av morens helsetilstand har det så langt ikke vært mulig å avhøre henne. Hun er heller ikke kjent ned at hun er siktet i saken, opplyser Sharma-Sundheim. Ifølge Romerikes Blad skal politiet mandag gjøre et nytt forsøk på å avhøre kvinnen, som er innlagt på Ullevål sykehus.

Politiet var mandag svært sparsomme med opplysninger om den drapssiktede morens helsetilstand og helsehistorikk. De ville heller ikke si noe om det er blitt funnet våpen i leiligheten eller hvordan de to barna ble drept.

Moren er ifølge politiet etnisk norsk og i 30-årene. Faren, som har utenlandsk bakgrunn, bodde etter det politiet kjenner til, ikke lenger sammen med resten av familien.

– Gjør veldig vondt

Moren har fått oppnevnt advokat Gunhild Lærum som forsvarer. Advokaten var mandag i møte med politiet på Lillestrøm.

– Dette er en tragedie. Jeg kan ikke si så mye mer nå enn at dette gjør veldig vondt for veldig mange, sier Lærum til Romerikes Blad.

Faren har fått oppnevnt advokat Henning Bjercke som sin bistandsadvokat.

Mandag ble det flagget på halv stang i Lørenskog, og kommunen fikk raskt et kriseteam på plass.

– De jeg har snakket med, er jo veldig rystet. Det verste er at det er barn involvert. Det gjør et sterkt inntrykk. Det er mange tragiske hendelser i løpet av et år, og det er mye som kan skje. Men når det er barn i bildet, er det ille, sier ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) til NTB.