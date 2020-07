Lørenskog-drapene: Moren til de to barna siktet

Moren til de to barna som ble funnet døde i Lørenskog søndag, er siktet for drap. Siktelsen mot faren er frafalt, ifølge politiet.

Kvinnen som ble funnet hardt skadd, er siktet for å ha drept de to barna sine på Lørenskog. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt betegnet på en pressekonferanse mandag saken som en familietragedie.

Det var søndag morgen at to barn ble funnet døde og deres mor ble funnet kritisk skadd i Lørenskog på Romerike. Det var melding om en lekkasje fra et utløst sprinkleranlegg som fikk politiet til å rykke ut til leiligheten.

Det har ifølge politiet ikke vært mulig å avhøre moren på det nåværende tidspunkt. Politiet var mandag svært sparsomme med opplysninger om hennes helsetilstand og helsehistorikk. De ville heller ikke si det er blitt funnet våpen i leiligheten eller hvordan de to barna ble drept.

Moren er foreløpig ikke kjent med siktelsen, men har fått oppnevnt advokat Gunhild Lærum som forsvarer.

De to barna er under ti år gamle, opplyser Sharma-Sundheim på spørsmål fra NTB.

Moren, som er etnisk norsk, er i 30-årene, sier hun.

Faren har utenlandsk bakgrunn, men bodde ikke lenger sammen med resten av familien. Han ble først siktet i saken, men siktelsen ble mandag frafalt, opplyser Sharma-Sundheim.