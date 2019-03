Statsminister Erna Solberg varsler endringer i regjeringen etter at justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara gikk av torsdag.

Tor Mikkel Wara ble utnevnt til justisminister 4. april 2018. 14. mars 2019 ble han innvilget permisjon etter at hans samboer ble pågrepet av PST og siktet for å ha tent på ekteparets bil natt til 10. mars.

Torsdag varslet han at han går av.

Det hadde lenge vært spekulasjoner om det ville være mulig for Wara å komme tilbake etter at hans samboer Laila Bertheussen ble siktet av PST for å ha fingert en trusselhendelse mot parets bolig.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) trådte for to uker siden inn som fungerende justisminister. Han er nevnt som en mulig kandidat til å få jobben permanent.