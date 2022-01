2021: Det regnet mer i Oslo enn i Bergen i mai. Men så satte Bergen en durabelig rekord.

Fjoråret var det kaldeste året i Norge siden 2013, men ble likevel blant de 30 varmeste årene siden 1900.

Det var flere styrtregnepisoder i sommer. Her fra en dyvåt Oslo-dag 9. juli.

Årets værregnskap er klart fra Meteorologisk institutt, og alle værnerder kan gasse seg i detaljer.

Her er noen av dem:

De siste 120 årene har det aldri vært en våtere oktober i Bergen enn i 2021. Men i mai øste det mer på oslofolk enn i hodet på bergenserne, skriver Aftenposten.

– 2021 var et ganske normalt år, ganske på snittet for de siste 30 årene. Men det var også store kontraster med flere episoder med ekstremvær og flere rekorder, sa statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal da han oppsummerte onsdag morgen. Se presentasjonen her.

Fjoråret ble kaldere enn noe år siden 2013, men var likevel blant de 30 varmeste.

I 2021 lå gjennomsnittstemperaturen i Norge på den nye normalen, mens nedbøren lå 10 prosent under.

Gjeldende «normal» er gjennomsnittet av alt vær for 30-årsperioden 1990 til 2020, mens den forrige, som gjaldt inntil for et år siden, var fra 1960 til 1990.

Ekstremværet «Frank» slo til 21. og 22. januar og skapte kaos i bil- og båttrafikken. Her fra Helgelandsbrua ved Sandnessjøen hvor det blåste 30 meter i sekundet.

Tørr og kald vinter

Januar 2021 ble den kaldeste januarmåneden på ti år med en månedstemperatur for hele landet på 3,3 grader under den nye normalen.

I Innlandet og Viken fylker hadde enkelte stasjoner et avvik på 8 til 10 grader under normalen.

Nedbøren lå på bare 55 prosent av normalt, noe som gjør januar 2021 til den tørreste siden 2010. I Nord-Norge var det særlig tørt, og en rekke stasjoner hadde under 10 prosent av normal nedbør. I Viken fikk et par stasjoner opp mot det dobbelte av normal nedbørsmengde.

21. og 22. januar kom ekstremværet «Frank» med sterk ising og kraftige vindkast. I Sandnessjøen ble de kraftigste vindkastene målt til 47,3 meter pr. sekund.

Selv om februar også var kald, bød måneden på varmerekorder, blant annet på Kjevik og i Asker med henholdsvis 16,3 og 13,8 varmegrader.

Vinteren 2021 sett under ett var 0,7 grader kaldere enn normalen, men én grad varmere enn den gamle normalen.

Varm vår i hele Norge

Mildværet begynte i slutten av februar, og det ble satt flere lokale varmerekorder i Sør-Norge.

Mars endte nesten to grader over normalen og var varm i hele landet. I Lier ble det målt over 20 grader, noe som bare har skjedd to ganger tidligere i Norge så tidlig på året.

Østlandet hadde en våt mai, og i Oslo var denne måneden våtere enn den var i Bergen.

Syvende varmeste sommer

Sommeren er den syvende varmeste som er registrert siden Meteorologisk institutt startet målinger i 1900. Flere steder hadde rekordmange dager med 20 grader eller mer. Det var imidlertid ikke så mange målinger over 25 grader.

På Notodden var temperaturen over 20 grader nesten alle dagene i juni, juli og august.

Nord i landet var det varmt i starten av juli. Banak i Finnmark satte fylkesrekord med 34,3 grader 5. juli.

Ellers var det kjølig og rekordvått i enkelte områder i Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

Nedbørmessig bød sommeren på store kontraster.

29. juli ble det satt seks styrtregnrekorder på Tjøme i gamle Vestfold fylke. Det falt blant annet 50,7 mm nedbør i løpet av 30 minutter, og 78,5 mm i løpet av en time.

Men på Vestlandet var det tørt, og i Bergen har det siden 1900 aldri vært en tørrere periode fra januar til september enn i 2021.

Støvskyen sto etter traktoren som pløyde på Gjerdrum. September ble knusktørr over hele landet, og lite nedbør er medvirkende årsak til vinterens høye strømpriser.

Knusktørr og dyvåt høst

Høsten startet knusktørr med tørkerekorder flere steder i Sør-Norge. September ble tørrere enn normalt i hele landet.

Drammen fikk den varmeste septemberdagen som er målt i Norge noen gang, med 28,6 grader 8. september.

Oktober ble den tredje våteste siden 1900, og i Bergen kom det mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt på stasjonen Florida. Det er den høyeste månedsnedbøren målt i Bergen sentrum uansett måned.

November ble også våt, og særlig i Midt-Norge. Der ble flere gamle nedbørsrekorder knust. Østås i Hegra fikk 65,3 mm nedbør 23. november, mens den tidligere dagsrekorden lå på 42,9.

Varm verden

2021 ser ut til å bli det sjette eller syvende varmeste året som er målt globalt.

Det var ekstremnedbør i Tyskland og flere land som førte til store flommer og mer enn 200 døde.

2021 ble det varmeste året som er målt i Europa noen gang. Det førte til flere hetebølger og store skogbranner i Russland og Middelhavsområdet.