Rødt og Frp mener stortingspresidenten må redegjøre allerede i dag

Stortingspresident Eva Kristin Hansen må stille i Stortinget allerede torsdag og redegjøre for uregelmessighetene rundt hennes pendlerbolig, krever Rødt og Frp.

NTB

– Det handler om tilliten til den personen som står nest i rang etter kongen, poengterte Frp-leder Sylvi Listhaug da hun var gjest på NRKs Politisk kvarter torsdag morgen.

Listhaug og Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen krever begge at stortingspresidenten redegjør i stortingssalen torsdag.

Frp-lederen mener det er problematisk at den personen som har påtatt seg ansvaret med å rydde opp i blant annet rotet rundt pendlerbolig-regelverket, ikke har fulgt reglene selv.

Fremskrittspartiet og Rødt har flere kritiske spørsmål rundt Hansens benyttelse av pendlerboligordningen, og spør blant annet om hvorfor hun ventet til etter at hun var valgt med å opplyse at hun hadde misforstått reglene.

– Stortinget skal behandle mange viktige saker framover, og det er avgjørende at den lede dette arbeidet har tillit i stortingssalen. Det viktige her å få avklart hvordan denne misforståelsen kunne skje, for jeg mener at det er ganske kreativt egentlig å misforstå det regelverket, sa hun på Politisk kvarter.