Dobbeltdrapsdømt mann i Trondheim etterlyses – møtte ikke opp etter permisjon

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) etterlyses av politiet etter at han ikke kom tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon onsdag ettermiddag.

NTB

– Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon og at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld.

Det var NRK som først meldte om saken.

53-åringen hadde permisjon onsdag fra klokken 9 til 15. Da han ikke kom tilbake til fengsel til avtalt tid klokken 15 ble det slått såkalt riksalarm, noe som medfører at mannen er etterlyst hos politiet over hele landet.

– Det er alltid beklagelig. Det er alltid risiko med tilbakeføringsarbeid, sier fengselsleder Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel til NRK.

Etterlyst internasjonalt

I tillegg til riksalarm er Millehaugen også etterlyst internasjonalt, bekrefter politiet overfor VG.

Til NRK sier politiadvokat Anne Haave at politiet tar høyde for at det er en mulig farlig person som er på rømmen.

– Politiet tar høyde for at det er en mulig farlig person som er på rømmen. Han soner jo 21 års forvaring, så det er på vurdering av det at vi velger å etterlyse han internasjonalt, sier hun.

Fengselsleder Gabrielsen sier til avisen at Millehaugen har sonet i Trondheim fengsel siden september 2012, altså snart 10 år.

– Jeg har ikke soningshistorikken hans, men han vært på flere permisjoner som har forløpt normalt, sier fengselslederen til VG.

Dømt for to drap

Millehaugen er ifølge politiet cirka 179 centimeter høy og kraftig bygd. Politiet sier de nå bruker nødvendige ressurser på å finne mannen.

Hans forsvarer, advokat Morten Furuholmen, sier til NRK at han ikke er kjent med saken.

53-åringen ble for drøye ti år siden dømt til 21 års forvaring for drapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed. En annen man ble dømt i samme sak for å ha bestilt drapet på gjenglederen.

Han er også tidligere dømt for å ha drept en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra varetekt i Sarpsborg i 1992. Han ble for dette dømt til 17 års fengsel. I tillegg er han dømt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran.

Millehaugen har hele veien nektet straffskyld.