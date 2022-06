Bistandsadvokater i Kongsberg-saken ba retten endre tiltalen

Bistandsadvokatene til flere av de fornærmede som ble skutt etter av Espen Andersen Bråthen, ber Buskerud tingrett skjerpe tiltalen på flere punkter.

Advokat Haakon Fredrik Borgen under rettssaken mot Espen Andersen Bråthen i tinghuset i Hokksund. 38-åringen er tiltalt for å ha drept fem personer og skadet en rekke andre i et angrep med pil og bue og kniv på Kongsberg 13. oktober 2021.

Bistandsadvokat Haakon Fredrik Borgen startet prosedyren sin onsdag med å be tingretten endre tiltalen om grove trusler til drapsforsøk for fire av sine åtte klienter etter angrepene i Kongsberg i oktober i fjor.

– Det er i loven tatt høyde for at det kan ha blitt begått feil da tiltalen ble tatt ut. Det er en sikkerhetsventil, og det ligger ikke noe kritikk mot påtalemyndigheten i det – ting kan ha endret seg underveis i saken, sa Borgen.

Før aktoratet la ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for 38-åringen tirsdag, ble det også klart at statsadvokatene ikke kom til å følge ønskene fra flere av bistandsadvokatene om å skjerpe tiltalen mot Bråthen på flere av punktene. Dette tok Borgen tak i da han startet sin prosedyre onsdag.

– Vi mener det både objektivt og subjektivt er snakk om drapsforsøk. Resultatet av saken, totalt sett, er gitt. Bråthen skal jo domfelles for fem drap, men for at dommen også skal bli riktig, er det viktig at det skal domfelles for drapsforsøk der det har vært det de har opplevd, sa Borgen i retten.

Medaktor Vibeke Martins, forsvarer Fredrik Neumann og aktor Andreas Christiansen under rettssaken mot Espen Andersen Bråthen. 38-åringen er tiltalt for å ha drept fem personer i et angrep med pil og bue og kniv på Kongsberg 13. oktober 2021.

Femåringen utelatt

Også bistandsadvokat Berit Anne Borgen mente tiltalen fra aktoratet var feil. Hun gjentok situasjonen som den femårige datteren til en av de fornærmede Joanne McGregor og politimannen Rigoberto Villarroel befant seg i da hun satt alene inne i den ulåste bilen utenfor Coop Extra-butikken den 13. oktober.

Mens moren gjemte seg bak bilen, opplevde hun både at hun selv om datteren var i livsfare. Aktoratet har imidlertid helt utelatt femåringen på listen over fornærmede, og moren beskrives som utsatt for grove trusler og ikke drapsforsøk.

– Aktor sa at det måtte settes en grense. Hun satt i en bil. Hun så alt. Hun hørte alt, sa Borgen og fortalte retten hvordan den lille jenten fremdeles er preget av opplevelsen og hvor belastende det er for foreldrene det er å være vitne til barnet reaksjoner.

– Denne saken savner sidestykke i norsk historie. Den er alvorlig og kommer til å sitte i i årevis for dem som var en del av den, sa Borgen.

Forsvarer Fredrik Neumann sluttet seg helt og holdent til aktoratets påstand om at Espen Andersen Bråthen må dømmes til tvungent psykisk helsevern etter angrepene i Kongsberg oktober i fjor. 38-år gamle Bråthen er tiltalt for å ha drept fem personer og skadet en rekke andre i et angrep med pil og bue og kniv på Kongsberg 13. oktober 2021.

Forsvareren enig med aktor

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sa til dommerne som skal avgjøre saken, at han slutter seg til aktoratets vurderinger og påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Forsvareren mener det ikke er noen grunn til tro at Bråthen skulle ha holdt noe tilbake i sine forklaringer til politiet eller for retten. Derfor mener han aktoratet trygt kan legge 38-åringens forklaring til grunn.

– Det er svært sjeldent at det er aktoratet og bistandsadvokater som et motparter. Det piler å være aktoratet og forsvarerne. Dette er spesielt, sa Neumann i prosedyren.

– Hvorfor endte det slik at Espen Andersen Bråthen gikk ut av sin egen leilighet med pil og bue og kniver og for å gå løs på folk. Det enkle svaret er sykdom, ubehandlet sykdom, sa Neumann videre før han slo fast at den videre diskusjonen om dette hører hjemme i samfunnsdebatten og ikke i rettssalen.

Buskerud tingrett vil offentliggjøre dommen mot Espen Andersen Bråthen den 24. juni om morgenen.