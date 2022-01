Solberg vil bli sittende – Asheim og Astrup kiver om nestledervervet i Høyre

Både Henrik Asheim (38) og Nikolai Astrup (43) kan tenke seg å bli ny nestleder i Høyre. Men også andre kandidater er aktuelle, ifølge lederen av valgkomiteen.

Erna Solberg er klar for en ny periode som Høyre-leder.

Både Nikolai Astrup og Henrik Asheim kan tenke seg å bli ny nestleder i Høyre.

NTB-Bibiana Piene

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Mandag varslet Erna Solberg at hun tar gjenvalg som Høyre-leder, en posisjon hun har hatt siden 2004.

– Om bare halvannet år venter et lokalvalg der Høyre har som mål å bite godt fra seg. Det arbeidet er jeg veldig motivert for å lede dersom partiet ønsker det, sier hun i en pressemelding.

Også dagens 2. nestleder Tina Bru ønsker å fortsette i Høyre-ledelsen.

Stiller seg «til disposisjon»

Derimot har Jan Tore Sanner varslet at han ikke tar gjenvalg etter 18 år som nestleder, men vil gå av på Høyres landsmøte i begynnelsen av april. Dermed åpner det seg en plass i partiets toppledelse.

Høyres valgkomité startet mandag arbeidet med å sette sammen en ny ledelse. Samtidig gjorde både Asheim og Astrup det klart at de er kantater til nestledervervet.

– Ja, jeg stiller meg til disposisjon, men det er potensielt mange dyktige kandidater, så nå skal både valgkomiteen og partiet få ro til å sette sammen den ledelsen de mener er best, skriver Asheim i en SMS til VG.

– Jeg er helt sikker på at valgkomiteen vil gjøre en grundig og god vurdering av hva partiet og ledelsen er best tjent med. Dersom valgkomiteen skulle peke på meg, så vil jeg ikke utelukke at det kan være aktuelt, sier Astrup til NTB.

Asheim er for tiden parlamentarisk nestleder for Høyres stortingsgruppe, mens Astrup sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Flere kandidater

Hvem av de to som vil trekke det lengste strået, vil leder for valgkomiteen Harald Furre ikke uttale seg om.

Derimot finnes det flere kandidater til det høythengende vervet, framholder han overfor NTB.

– Vi har flere høyst aktuelle personer vi vil snakke med om nestledervervet. Vi opplever at det er mange som er villig til å stille seg til disposisjon, sier Furre, som også er leder i Agder Høyre.

Det er heller ingen automatikk i at vervet må bekles av en mann ettersom det allerede er to kvinner i toppledelsen, påpeker han.

– Vi har hatt 150 år der ingen stilte spørsmål ved at det kun var menn i ledelsen, sier Furre.

Ine Eriksen Søreide er også nevnt som en mulig nestlederkandidat, men hun har foreløpig ikke tatt stilling til saken, opplyser hennes rådgiver mandag.

– Ingen maktkamp

Foruten Sanner varsler Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal og forlegger Erling Kagge at de ikke tar gjenvalg på landsmøtet. Ringdal sitter i Høyres arbeidsutvalg, mens Kagge er medlem av sentralstyret.

Innstillingen fra valgkomiteen, som har 13 medlemmer, skal være klar i slutten av februar.

– Vi skal forsøke å fremme en enstemmig innstilling, sier Furre, som imidlertid ikke kan utelukke at det blir kampvoteringer på landsmøtet i april.

– Men heldigvis har vi ingen mangekamper eller fløyer i partiet som står mot hverandre, sier han.