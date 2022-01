Salmonellautbrudd i Norge – 16 smittet

16 personer i seks ulike fylker har blitt smittet av et salmonellautbrudd, viser prøver tatt siden november 2021.

Salmonella-bakterier under et mikroskop.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Det er uvisst hva som er smittekilden, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Personene er bosatt i Viken (3), Vestland (2), Trøndelag (5), Nordland (2) og Troms og Finnmark (3), Rogaland (1).

12 av de smittede har vært innlagt på sykehus.

– Siden de er bosatt eller har oppholdt seg i forskjellige fylker, er det sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. Pasientene blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier seniorrådgiver Heidi Lange i FHI.

Varianten det dreier seg om, Salmonella Blockley, er sjelden i Europa.