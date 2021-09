Et velkjent virus sprer seg raskere enn ventet

FHI anslår at 2000–4000 småbarn kan bli lagt inn på sykehus med lungesykdommen RS-viruset denne vinteren. To kull med småbarn har ikke vært utsatt for smitte og virus i et nedstengt samfunn.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden