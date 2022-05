De fire omkomne i Steigen-ulykken var fra Tsjekkia

De fire personene som omkom i ulykken i Steigentunnelen i Nordland søndag, var fra Tsjekkia, opplyser politiet.

NTB

– Alle pårørende er varslet. Det er snakk om et tsjekkisk reisefølge som de fem i bilen var en del av, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til VG.

Til sammen seks voksne personer var involvert i ulykken, hvorav én person satt i traktoren, og fem personer satt i bilen.

To personer ble sendt til sykehus. Skadeomfanget for de to er foreløpig uvisst.