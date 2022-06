Politiet: Hypotese om at skyting kan knyttes til psykiatri

Mannen som er pågrepet for masseskytingen i Oslo natt til lørdag, er tidligere kjent for politiet, melder NRK.

Mannen ble pågrepet klokken 1.19, kort tid etter at skytingen startet. Han har ikke ønsket å samarbeide med politiet i natt, ifølge kanalen.

Minst to mennesker ble drept og mange skadet i skytingen mot to utesteder. Motivet for skytingen er ikke klart.

Politiet tror det bare var én gjerningsperson. Natt til lørdag gikk politiet til aksjon mot adresser knyttet til mannen for å se etter et mulig motiv for hendelsen.