Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil iverksette en landsomfattende kartlegging av drikkevannet etter drikkevannsskandalen på Askøy.

– Jeg er utålmodig etter å få denne oversikten. Askøy bør være en vekker for alle kommuner som vet de ikke har alt på stell, sier Listhaug til VG.

Hun reiser selv til øykommunen ved Bergen på mandag.

Listhaug vil pålegge alle landets kommuner å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett, og det er Mattilsynet som skal foreta kartleggingen.

Folkehelseministeren forventer svar så raskt som mulig, men erkjenner at det er et omfattende arbeid som vil ta tid.

– Vi vet at vedlikeholdsetterslepet er stort. Men innbyggerne har rett til å forvente trygt og godt vann. Når kommunen ikke leverer på kvalitet, kan følgene bli veldig alvorlige og tilliten til kommunen svekkes, sier hun.

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers sier til NTB at hun ønsker Listhaugs initiativ velkommen.

– Vi har i år, for tredje gang på 10 år, sett på tilstanden til norske vannforsyningsanlegg. Like lenge har vi etterspurt et sterkere statlig engasjement for å sikre drikkevannet til norske forbrukere. Det er riktignok trist at det måtte en tragedie som Askøy til før politikerne våknet, sier hun.