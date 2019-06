Onsdag starter ankesaken mot et foreldrepar som i fjor sommer ble dømt for medvirkning til grov mishandling av sin egen guttebaby.

Foreldreparet ble i Heggen og Frøland tingrett i Østfold i juli i fjor dømt til ett år og fire måneders fengsel. Ingen av dem erkjente straffskyld, og dommen ble anket. Ankesaken vil i stor grad gjelde spørsmål om bruddskadene som babyen ble påført, kan ha andre årsaker enn vold.

Tingretten klarte aldri å bevise hvilken av foreldrene som hadde påført barnet omfattende voldsskader fra det var rundt fire uker gammelt. Flertallet av dommerne kom likevel til at begge foreldrene kunne dømmes for medvirkning – enten ved at de selv deltok i voldsutøvelsen mot barnet eller ved ikke å forhindre den andre forelderens voldsutøvelse, skrev Smaalenenes Avis.

Ved Sykehuset Østfold ble det konstatert at barnet hadde hatt omfattende bruddskader og indre blødninger da det ble underlagt en utvidet undersøkelse etter at det oppsto mistanke om uregelmessigheter knyttet til et armbrudd i 2014. Retten avviste foreldrenes anførsler om at barnet kunne ha fått skadene som fø

lge av en hjerteoperasjon og benskjørhet, og utelukket uhell eller annen røff behandling som årsak til skadene.

I tillegg til fengselsstraffen for medvirkning til grov mishandling, ble de to foreldrene dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til barnet.

Det er satt av elleve dager til ankesaken i Oslo.