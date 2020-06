FHI frykter betydelige lokale utbrudd i sommer

Bekymret for arrangementer og utesteder. Vil ikke åpne grensene til Sverige.

Direktør Camilla Stoltenberg ved FHI sier at det kan oppstå massesmitte og lokale utbrudd av covid-19 i sommer. Foto: Lise Åserud, Scanpix

Folkehelseinstituttet er bekymret for økt smitte på store arrangementer i sommer og frykter betydelige lokale utbrudd.

Det viser den niende risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet, som ble publisert torsdag ettermiddag.

Rapporten inneholder oppdatert kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons om epidemien i Norge.

– Folkehelseinstituttet er bekymret for økt smitte på store arrangementer og på serveringssteder i sommer. Vi frykter at massesmitte kan gi opphav til betydelige lokale utbrudd, sier direktør Camilla Stoltenberg ved FHI i en pressemelding.

Få har hatt viruset

FHI mener at under én prosent av befolkningen av vært smittet. Over halvparten av dødsfallene har vært i sykehjem.

«Den første bølgen av pandemien er så å si over. Det antas nå å være bare noen hundre smittede i landet, og bortsett fra en lokal økning av antall påviste tilfeller i Oslo, er det ingen tegn til ny oppblussing» heter det.

– Høy testkapasitet og smittesporing er det som har gitt oss god oversikt over smittespredningen i Norge, og dermed mulighet til å få kontroll på situasjonen sier Stoltenberg.

FHI skriver at viruset er i Norge og i verden og er like smittsomt og sykdomsskapende som før. Den norske befolkningen er i praksis like lite immun som før.

Massesmitte

Fremover vil det derfor være fare for oppblussing av epidemien helt til befolkningen er blitt immun gjennom vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon, heter det i rapporten.

Massesmittehendelser ser ut til å være en viktig drivkraft for covid-19-pandemien og kan forklare hvorfor epidemien skyter fart bare noen steder. Derfor er FHI spesielt bekymret for store arrangementer og serveringssteder i sommer.

– Roping og synging kan bidra

FHI beskriver en massesmittehendelse som noe som kan oppstå når en smittet person med stor virusmengde i luftveiene og kanskje hoste, har nær kontakt med mange andre over kort tid, særlig innendørs.

«Atferden, for eksempel roping eller synging, kan bidra. Kombinasjonen av personens høye smittsomhet (som kan skyldes immunologiske forhold) og personens møte med mange andre kan altså føre til en massesmittehendelse» står det i rapporten.

I praksis betyr det at for eksempel konserter med tett publikum og fotballsupportere er blant det som kan utløse massesmitte.

– Slike hendelser kan føre til forskjeller i utbredelse i landet. Som tidligere varslet er det nødvendig å følge situasjonen nøye framover nå som vi åpner opp samfunnet, påpeker Stoltenberg.

Danskebåten skal igjen gå fra 16. juni. FHI anbefaler å åpne grensene gradvis til de andre nordiske landene. Sverige utgjør størst fare for import av smitte. Foto: Fjord Line

Gradvis grenseåpning

Folkehelseinstituttet anslår at det vil være liten sannsynlighet for import av smitte med reisende fra Island og Finland, men noe større fra Danmark og størst fra Sverige dersom det ikke er innreisekarantene.

«I Norden skiller Sverige seg ut med et betydelig høyere antall meldte tilfeller og dødsfall. I uke 23 ble det påvist 40 ganger så mange tilfeller i Sverige som i Norge per capita» pekes det på i rapporten.

FHI skriver at åpning for reiser til Norge fra andre land og områder med omtrent like god kontroll på epidemien som Norge ikke ventes å endre smittesituasjonen i Norge.

Åpning av grensene anbefales å skje gradvis, og at man evaluerer effekten dette har på smittesituasjonen i Norge.