To menn omkom snøskredet som gikk i Sørfold i Nordland tirsdag. De omkomne ble funnet i rasets «tunge» som synes midt på bildet. Begge kjørte anleggsmaskiner på en vei i området da det gikk et 200 meter bredt snøskred ved Durmålstinden øst for Straumvatnet. Foto: Kent Even Grundstad / NTB scanpix

Sorg i Fauske etter to dødsulykker på kort tid

Fauske kommune oppretter kriseteam etter at to menn omkom i et snøskred. I februar mistet to tenåringer livet i en trafikkulykke i samme kommune.