Parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad og fem andre stortingsrepresentanter ferierte i tre døgn på fellesskapets regning. Det skulle de ha betalt skatt for.

Det er lørdag 18. august 2018. Norge er langsomt i ferd med å våkne til liv igjen etter en lang og rekordvarm sommer.

Mens solbrune nordmenn på vei hjem fra ferie i Sør-Europa venter på bagasjen i ankomsthallen på Oslo Lufthavn, står en gruppe mennesker som mange drar kjensel på, i avgangshallen i etasjen over. Blant dem er Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Marit Arnstad, i tillegg til ytterligere tre av Sps stortingsrepresentanter og noen ansatte i stortingsgruppen, skriver Aftenposten.

Delegasjonen skal på studietur til nettopp Sør-Europa. En flytur og noen timer senere hentes Sp-gjengen på flyplassen i Pisa og kjøres en drøy halvtime nordøstover mot landsbyen Morrona. Her, i tre villaer, skal de bo under studieturen.

Primatoscana.no

To og en halv dag jobb, fire og en halv dag «egentid»

I løpet av den neste uken skal de diskutere «slow food» med representanter fra en italiensk bondeorganisasjon, bli foredratt om Italias sentralisering og desentralisering, møte politikere fra Femstjernersbevegelsen og legge politisk strategi for høsten 2018.

Sp

Men før studiene tar til, kan delegasjonen i tre dager og fire netter slappe av og nyte basseng, lokale landbruksprodukter og utsikten utover Toscanas vinmarker.

Det obligatoriske programmet starter nemlig ikke før onsdag morgen, fyller halve torsdag og frem til fredag kveld.

To og en halv dag studier og arbeid, fire og en halv dag «egentid» (se faktaboks).

Fakta: Programmet for studiedelen av turen Tirsdag 21. august: Det blir middag og hyggelig samvær i villaene denne kvelden, cirka kl. 19:30. Onsdag 22. august: 09:00: Avreise fra villaene til Firenze. 10:00: Møte med Giacomo Giannarelli og andre ledere i Femstjernersbevegelsen i Toscana. 11:30: Byvandring i Firenze med vekt på renessansens maktpolitikk (Medici-dynastiet og Machiavelli). Innlagt lunsj. 15:00-17:00: Vi møter Claudia Fedi fra Coldiretti Toscana (bondeorganisasjon) og får høre om matprodusentenes virkelighet og strategier. (...) 17:00: Egentid i Firenze. 22:00: Avreise med buss fra Firenze til villaene. Torsdag 23. august: De som vil, tar formiddagen fri og reiser rett til Siena. 10:00: Valgfritt: Avreise til verdensarvbyen San Gimignano, hvor vi ankommer cirka 11:00. Byvandring og møte med ordføreren i byen.» (...) 14:00: Avreise til Siena fra villaene. 15:30-17:00: Foredrag på universitetet i Siena (et av de eldste i verden) om den italienske statens historie, særlig med tanke på forholdet mellom sentralisering og desentralisering.» (...) 17:00-21:30: Egentid i Siena. 21:30: Avreise fra Siena til villaene. Fredag 24. august: 09:00-11:00: Arbeidsmøte i stortingsgruppen. Tema: Politisk strategi for høsten 2018. Innledninger ved Marit og Trygve med påfølgende diskusjon. 11:00: Felles lunsj i villaene. 12:00-18:00: Egentid, men med to valgfrie opplegg: Valgfritt I: Vi reiser til Volterra, besøker en matprodusent/vinprodusent – og besøker det arkeologiske museet og lærer mer om etruskerne. Valgfritt II: Vi besøker spabyen Cascina Terme med sine helsebringende varme kilder. 18:00: Avslutningsmiddag i villaene med sosialt samvær utover kvelden. Obs: fredagens arbeidsmøte ble utvidet, og egentiden denne dagen falt dermed bort. Lørdag 25. august: 10:00: Frist for utsjekking fra villaene og avreise. 11.30: Ankomst Pisa (jernbanestasjonen). Egentid frem til flyet går. (...) 21.00: Avreise Pisa

Leide tre villaer for 139.600 kroner

Reise, en ukes leie av tre villaer og fire døgn med mat og drikke ble betalt av stortingsgruppen med penger som politikerne har bevilget seg selv over statsbudsjettet.

Bilag fra stortingsgruppens årsregnskap fra i fjor, som Sp har gitt Aftenposten innsyn i, viser deler av kostnadene knyttet til reisen:

Leie av tre villaer fra lørdag 18. til lørdag 25. august i én uke kostet 139.600 kroner.

Felles avskjedsmiddag «hjemme» i den ene villaen kom på 14.065 kroner.

Tilrettelegging og skyss uken gjennom kostet 32.370 kroner.

Guide, lunsj og museum i Firenze kostet 16.847 kroner.

4310 kroner er bokført som «servering/leie møterom».

I tillegg kommer kostnader til fly, pluss mat og drikke for studiedelen av oppholdet. Aftenposten har imidlertid ikke fått tilgang til disse bilagene, ettersom regnskapsføreren er på ferie.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Anette Karlsen

De to største feriehusene, Villa San Lucca og Villa Vigna, er blant de dyreste av de 110 feriehusene som tilbys av det norske reisebyrået Senterpartiet brukte.

Sp presiserer at deltagerne som utvidet reisen i forkant, selv måtte stå for kostnader til mat, drikke og annet frem til programmet startet. Utvidelsen kostet heller ikke stortingsgruppen noe i økte reisekostnader eller husleie, opplyser Sp.

Villaene er tilgjengelig for utleie året rundt, men å leie dem i høysesong, slik Sp gjorde, koster rundt 80 prosent mer enn om man leier i for eksempel mai eller september.

Primatoscana.no

Sp: Billigere enn fire netter på hotell

– Det overnattingsstedet vi valgte, var ikke mulig å booke for mindre enn en uke, fra lørdag til lørdag. Vi valgte likevel å booke dette stedet, da det viste seg å være et billigere alternativ enn å innlosjere alle 30 deltakere samlet på et felles hotell i fire netter, skriver sekretariatsleder Ane Kismul i en e-post til Aftenposten.

Hun utdyper at de sjekket ulike alternativer, og at de med villaene slapp å leie ytterligere møtelokaler. Prisen på overnattingen tilsvarer 1163 kroner dersom man deler totalkostnaden på de fire nettene studieturen krevde.

Fakta: Disse deltok på turen Representanter: Marit Arnstad* Ole André Myhrvold* Sandra Borch* Åslaug Sem-Jacobsen* Liv Signe Navarsete* Ivar Odnes* (døde 5. oktober 2018) Heidi Greni Trygve Slagsvold Vedum Geir Pollestad Emilie Enger Mehl Marit Knutsdatter Strand Willfred Nordlund Ansatte: Ane Kismul, sekretariatsleder Knut M. Olsen, generalsekretær I tillegg til 16 andre ansatte *Ankom lørdag, sammen med en del av de ansatte Kilde: Senterpartiets stortingsgruppe

Skjermdump fra Sandra Borchs Instagram

– Det var fortsatt over en måned til Stortinget åpnet, og det var ikke valgkamp. Hvorfor ble turen lagt til den italienske turistnæringens høysesong, hvor prisene er nesten dobbelt så høye og italienerne selv har ferie?

– Vi ønsket også ideelt sett å ha turen på et senere tidspunkt. Vi måtte likevel velge tidspunkt ut fra når flest mulig av våre stortingsrepresentanter kunne delta. I perioden fra slutten av august frem til Stortinget åpnet var det en rekke oppdrag våre stortingsrepresentanter skulle utføre, blant annet komitéreiser og ulike arrangementer i Norge, skriver Kismul.

Hun viser til 19 komitéreiser i perioden, blant annet tre Canada-reiser, fire USA-reiser og reiser til Brasil, Indonesia, Danmark, Japan, Stavanger og Svalbard.

Primatoscana.no

Skatteetaten: Skulle vært skattet av

Det kan være skattefritt for ansatte å utvide en tjenestereise for å ta noen feriedager i tillegg, selv om sjefen tar regningen. Skattefritaket forutsetter at arbeidsgiver ikke må betale mer for reisen med et slikt utvidet opphold. Men skattefritaket faller bort dersom ferieoppholdet varer i mer enn to døgn, opplyser seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten i en e-post til Aftenposten.

– Tre døgn ekstra til privat formål, faller utenfor skattefritaket, skriver Ringså og presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Arnstad og Kismul skriver at Sp vurderte det slik at feriedelen av oppholdet ikke utløste skatteplikt fordi det ikke medførte merkostnader knyttet til kost, losji eller reise.

Men fordelen er skattepliktig selv om de tre ekstra dagene ikke koster arbeidsgiver noe ekstra, skriver Ringså:

– Det er ikke merkostnadselementet som er avgjørende, men om den ansatte har mottatt en fordel. Hvis arbeidsgiver har betalt for losji i forbindelse med en tjenestereise på fire døgn der det uansett må betales leie for en hel uke, kan de tre siste døgnene der den ansatte får bo gratis på et privat opphold, sammenlignes med privat bruk av bonuspoeng opptjent i arbeidsforhold.

Hun legger til at alle de tre ekstradøgnene og kostnadene knyttet til hjemreisen dermed blir skattepliktig.

Politikerne har i løpet av de siste par årene strammet kraftig inn reglene for skatt på fordeler man får i arbeidsforhold, blant annet for opptjente bonuspoeng og andre frynsegoder.

– Vi forstår disse reaksjonene. Sp har som eneste parti vært imot alle disse innstrammingene. Vi synes det rammer vanlige arbeidsfolk, er byråkratisk og uheldig. Når det er sagt har hver av oss ansvar for å holde oss innenfor regelverket og jeg vil derfor selvsagt prøve å få det skattemessige i orden så raskt som mulig, skriver Arnstad i en SMS til Aftenposten.

Sp beklager

Økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester rådgir bedrifter i slike saker. Han tror det i praksis er akseptert å droppe skatt i slike tilfeller, så lenge ferien ikke påfører arbeidsgiver ekstrakostnader.

– Formelt sett er det ingen tvil om at det er en skatteplikt. Men i praksis opplever vi at det aksepteres å droppe skatten så lenge arbeidsgiver ikke blir påført merutgifter, mener han.

Senterpartiet beklager.

– Dersom vi skulle beskattet hjemreisen og de tre dagene enkelte av deltakere ankom studieturen for tidlig, beklager vi selvsagt denne feilen og vil rydde opp i dette i etterkant, så sant det er mulig, skriver Arnstad og Kismul til Aftenposten.