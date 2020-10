I 2013 lovet den rødgrønne regjeringen ny, fergefri E39 på 20 år. Det viste seg fort ikke å være realistisk. Kostnadene vokste kraftig og bevilgningene sto ikke i stil med ambisjonene. Nå har Statens vegvesen laget en ny plan som strekker seg til 2050.

Statens vegvesen har laget en plan for ferdigstillelse av en utbedret, fergefri E39 i 2050. For noen strekninger er byggestart før 2030, noen starter mellom 2030 og 2040, mens enkelte starter etter 2040.

Prosjektet har en total kostnadsramme på 380 milliarder kroner. Rundt halvparten av dette, drøyt 190 milliarder kroner, går med til syv større fjordkryssingsprosjekter. Arbeidet med å krysse Boknafjorden (Rogfast) er allerede igangsatt.

Kraftig vekst i kostnadene har kjennetegnet fergefri E39-prosjektet. Ingen steder har de løpt mer løpsk enn på søre Sunnmøre, der prosjektet Hafast er nå oppe i 57,9 milliarder kroner.

Det er mye tid å spare på å fjerne fergen. Den planlagte Nordfjordbroen kutter reisetiden mellom Bergen og Ålesund med en time. Her foreslår Vegvesen byggestart i 2033 og ferdigstillelse i 2037.

Et område kommer særskilt dårlig ut. På grunn av lav trafikk og høye utbedringskostnader er utbedringen av strekket mellom Romarheim og Oppedal satt på vent til etter 2050. Sognefjorden er den siste som skal krysses med byggestart i 2045.

Statens vegvesen har lagt den fremtidige E39 utenom Bergen sentrum. Prosjektet heter Ringveg øst og inngår som en del av bypakken for Bergen. Det er noe uklart om Bergen kommune ønsker dette prosjektet.

Hordfast krysser Bjørnafjorden og Langenuen og gir 52 kilometer ny vei. Kostnaden er hele 37 milliarder kroner. Likevel er det et av de mest lønnsomme prosjektene på nye E39. Det er fordi man sparer nesten en hel time på reisen.

I januar 2018 gikk første salve for Rogfast. Dette er en 26,7 km lang tunnel under Boknafjorden. Økte kostnader gjør imidlertid at arbeidet har stoppet opp. Ferdigstillelse er nå utsatt fra 2026 til 2029.

Nye Veier overtok i 2016 ansvaret for utbyggingen av Kristiansand–Stavanger. Endelig trasé er ikke valgt for hele strekningen. Firefeltsveien er anslått å koste rundt 60 milliarder kroner.

Regjeringen har en uttalt ambisjon om å bygge ferdig fergefri E39, men de har ikke forpliktet seg til å bygge ut hele innen 2050. I en fersk mulighetsstudie skriver Vegvesenet at hvert enkelt prosjekt på E39 konkurrerer mot andre prosjekt i landet for å få midler til planlegging og utbygging.