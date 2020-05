Setter opp charterreiser til Sørlandet

Turistnæringen i sør smir mens solen skinner: Frostsprengte nordlendinger skal hentes med charterfly til Norges Syden nå som utlandet er stengt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Sørlandet har blant annet Bystranda med svaner og godt badevann. Fra venstre Eivind Lund fra Best Event, næringssjef Geir Askvik Haugum fra Kristiansand kommune, daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk fra Visit Sørlandet og næringsrådgiver Tina Norheim Abrahamsen fra kommunen. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND (Fædrelandsvennen): – Flyet som normalt går fra Tromsø til Mallorca, stopper i år i Kristiansand. Nå skal vi jobbe med klisjeene og gi folk en pakke med gode opplevelser. Helst skulle vi hatt en svensk turguide på bussen inn fra Kjevik, men det blir nok på sørlandsk, sier Eivind Lund til Fædrelandsvennen.

Han er salgssjef og medeier i event- og turoperatøren Best Event og dessuten medeier i Hotel Norge og Thon Hotel Parken i Kristiansand sentrum.

Nå har Lund tatt initiativ til Syden 2020, et prosjekt som skal selge landsdelen en sommer der all utenlandsk konkurranse er feid til side av et lite virus.

Nordmenn kan se langt etter sørlige breddegrader i år. Her fra Nice i Frankrike ved en tidligere anledning. Foto: NTB scanpix (arkivfoto)

Les også Dette har du krav på om ferieturen blir kansellert

– Lengter etter sol

Været den siste tiden er som bestilt for kampanjen da Nord-Norge stadig er mer nedsnødd enn på lenge.

– Nordmenn lengter etter sol og sommer, ikke minst i nord der de har hatt skikkelig vinter. Når de ikke får lov å reise andre steder i år, skal vi gi dem sommerfølelsen her, fastslår Synnøve Elisabeth Aabrekk, daglig leder for destinasjonsselskapet Visit Sørlandet.

På 1980- og 1990-tallet, da flyprisene var på høyde med makrellskyene over Bystranda, var gjerne Sørlandet det lengste nordmenn kom i retning sørlige breddegrader.

Nå er målet at alle turistopplevelser i landsdelen forenes på én felles nettside. Det skal tilbys pakker med «all inclusive»: fly, hotell, servering, kultur/underholdning, strandliv, båtturer og action for små og store.

– Vi kan Sørlandet best, hva har vi lyst å vise dem? Mandag kan de dra i Dyreparken, tirsdag på Bystranda, så følger Setesdalsbanen, Boen gård og så videre, sier Eivind Lund og anslår at et typisk opphold vil spenne over fem netter.

Flyselskapene er kontaktet, flytider innhentet, og mange hoteller har meldt sin interesse.

Kristiansand kommune synes ideen er fremragende og vil bidra til å sy sammen pakker som kan friste folk fra det høye nord til et opphold blant de mest sørlige søringer som finnes.

– Vi er en gjeng som synes dette var en kul idé, og som akkurat har startet å skru dette sammen. Det er om å ta tilbake turisten til Kristiansand og styrke vår posisjon som Norges Syden. Kristiansand er jo faktisk det nærmeste du kommer Syden i år, sier næringssjef Geir Askvik Haugum i Kristiansand kommune.

Sammen skal de trekke flere nordmenn til Sørlandet: Fra høyre næringsrådgiver Tina Norheim Abrahamsen fra kommunen, daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk fra Visit Sørlandet, initiativtaker Eivind Lund fra Best Event og næringssjef Geir Askvik Haugum fra kommunen. Foto: Kjartan Bjelland

Les også Facebook-gruppen har fått nærmere 1000 medlemmer på 14 dager. Slik kan ferien din i Norge bli gratis.

Tilbyr alt på ett sted

I første omgang er det juli som gjelder, med avganger fra Tromsø. Men det kan også bli andre destinasjoner i nord, avhengig av interessen.

– Vi skal gjøre det enkelt å reise. Et direktefly har stor verdi fremfor å reise via andre byer. Her skal man finne alt på ett sted slik man er vant til når man bestiller Syden-reiser, sier næringsrådgiver Tina Norheim Abrahamsen i kommunen.

Sør-Norge er neppe aktuelt da mange velger bil, dessuten har både Bergen, Oslo og Trondheim direkteavganger til Kjevik. Men for disse kan det tilbys pakker med hotell og opplevelser.

– Men kommer ikke folk til Sørlandet uansett i år?

– Noen vil komme uansett, men vi ser at konkurransen er tøff. Det er mange bra steder i Norge som også har skjærgård, strandkrabber og saltvann. Da må vi tørre å være litt annerledes og hente trafikken til oss, svarer initiativtaker Eivind Lund.

Han sier bookingen for sommeren står litt på vent. Turistene sitter på gjerdet for å se hva myndighetene bestemmer.

Den velkjente «grisefesten» vil trolig utgå da skjenkekontrollørene i Kristiansand kjører litt strammere regime enn kollegene på Gran Canaria.

Reiselivssjef Chris Hudson i Visit Tromsø. Foto: Therese Norman Andersen

Ønsker søringer nordover

I hagen til reiselivssjefen for Tromsø-regionen lå det mandag fortsatt en meter snø. Han tror definitivt det vil være mulig å la seg lokke sørover.

– Dere har bestandig litt varmere vær, noe som kan være vesentlig for dem som ønsker en strandferie i sommer, sier Chris Hudson i Visit Tromsø til Fædrelandsvennen.

Samtidig er hans jobb først og fremst å lokke turister til egen landsdel, så her ser han umiddelbart muligheter. Eller vinn-vinn, som det heter.

– Et charterfly kan gå begge veier. Vi kan tilby pakkereiser fra sør til nord, så dette er et veldig interessant prosjekt for begge parter. Med midnattssol kan man ta en utepils i dagslys klokken 24, det byr på en helt spesiell stemning. En arktisk strandferie er også en spennende opplevelse. Her er mange muligheter, påpeker reiselivssjefen.

Han mener mange sitter stille i båten i påvente av hvilke restriksjoner myndighetene bestemmer seg for. I mellomtiden kan gode ideer utveksles.

– Alt handler nå om samarbeid, vi må dele de gode ideene. Så dette initiativet er kjempepositivt, uttaler Hudson.