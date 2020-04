Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Forskere trenger blod. Og: Rørende mottakelse for norske helsearbeidere i Italia.

Antall innlagte koronapasienter har gått ned både i Bergen og i Norge siden i går. På verdensbasis har USA passert Italia og topper nå statistikken over flest registrerte dødsfall.

1. Forskere vil teste teknikk som ble brukt mot spanskesyken – men først trenger de blod

En koronavaksine kan være klar i høst, melder britiske forskere, som snart er klare til å starte tester på mennesker.

Mens vi venter på en vaksine, skal et nasjonalt prosjekt ledet av Helsedirektoratet teste en gammel metode for immunisering mot smitte. De vil bruke blodplasma fra blodgivere som har vært syke med covid-19. Plasmaet skal testes for antistoffer, før det eventuelt blir overført til sykehjemspasienter for å teste om det gir noen effekt i form av immunitet.

Metoden ble blant annet brukt under spanskesyken. Fra Kina meldes det om positive resultater av plasmabehandling hos enkeltpasienter, men det finnes så langt ikke noen vitenskapelige studier som tar for seg effekten.

Nå søker Blodbanken ved Haukeland blodgivere som er friskmeldt etter koronasykdom.

2. Sykepleier Janecke fra Bergen dro til Italia for å jobbe i en av de hardest rammede byene

Onsdag landet et team med norske helsearbeidere på flyplassen i Bergamo i Italia. Blant dem er flere Haukeland-ansatte.

Sykepleier Janecke Engeberg Sjøvold forteller om tøffe dager så langt.

– Det tøffeste, og det som er mest rørende, er å se voksne menn og kvinner som arbeider her være så nedbrutte og så tett på tårene. De er helt utslitte. Det er flotte, flinke mennesker som har stått i forferdelige situasjoner i ukevis og som har mistet både kolleger og pasienter. De er totalt overbelastet. Likevel gjør de sitt aller ytterste for å ta vare på hver og en, sier Sjøvold.

3. Nytt dødsfall på sykehjem i Bergen

Også påskeaften kom det melding fra Bergen kommune om et nytt dødsfall på et sykehjem i Bergen.

Dermed har til sammen 10 beboere på fire av byens sykehjem mistet livet etter å ha blitt smittet med koronaviruset.

Det er også disse fire sykehjemmene – Gullstøltunet, Fyllingsdalen, Betanien og Metodisthjemmet – som hittil har registrert smitte blant sine beboere.

– Dette bekrefter dessverre hvor alvorlig covid-19-infeksjoner er for sykehjemsbeboere med underliggende sykdommer, sier etatsdirektør i Etat for sykehjem, Anita W. Johansen.

