En politimann i Agder er fraktet til sykehus etter å ha blitt alvorlig skadd i en ulykke under trening i Birkenes i Aust-Agder tirsdag formiddag.

Hendelsen skjedde på politiets øvingsarena i Birkenes kommune tirsdag formiddag, men politiet kan ikke gi noen detaljer om hva som skjedde på skytebanen politiet disponerer i Birkenes.

– Vi er i en innledende fase av etterforskningen og har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sier Helle Gulseth, etterforskningsleder og påtaleansvarlig i Spesialenheten til NTB.

– Det er en ansatt i Agder politidistrikt som er skadd, og hendelsen skjedde under skytetrening. Ellers er det lite vi kan si foreløpig, våre etterforskere er på vei fra Oslo tirsdag, sier hun

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 10 tirsdag formiddag, og selv om dette skjedde under skytetrening, er det ikke snakk om et vådeskudd, sa politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt før saken ble overlatt til Spesialenheten.

– Politimannen er kjørt til sykehus i Kristiansand. Han skal være alvorlig skadd, og pårørende er varslet, sier Lindeberg.

Sykehuset opplyser ved 13-tiden at tilstanden til politimannen er alvorlig, men stabil.

Arbeidstilsynet er også koblet inn i saken.