Hevder Tengs-tiltalt nærmest fungerte som en privatsjåfør for unge folk på Karmøy

HAUGESUND TINGHUS (Aftenposten): Han er dømt flere ganger og brukte mye tid i bilen i 1995. Men det finnes ingen tekniske spor som viser 52-åringens bevegelser da Birgitte Tengs forsvant.

Den tiltalte 52-åringen sier han ikke har noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

Fire dager etter at Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept i 1995, fikk politiet de første tipsene om mannen som nå er tiltalt. Det var mye som var interessant med ham. Både historien og det han brukte mest tid på: bilkjøring.

27 år senere satser aktoratet alt på ett kort for å få 52-åringen dømt for drapet. Et DNA-funn på Tengs’ strømpebukse beviser at han var på åstedet, mener de. At han drepte 17-åringen. Og de bygger et bilde som de mener støtter opp om dette ene, avgjørende beviset.

– Brukte mye tid i bilen

Det er nettopp mangel på bevis som gjør det viktig for aktor å tegne et slikt bilde av tiltalte.

For de kan ikke bevise at han var i Kopervik natten da Tengs forsvant. De vet heller ingenting om hvordan Tengs kom seg til åstedet, bare 400 meter unna sitt eget hjem. Kjørte hun? Gikk hun?

Mannen nekter for å ha noe som helst med drapet å gjøre. Da politiet pågrep ham 1. september i fjor, fant de heller ikke noen i ransakingen som har betydning for om han kan ha utført drapet eller ikke.

I mai 1995 bodde han hjemme hos sine foreldre på Karmøy. Han var på Karmøy dagen før Tengs forsvant. Det viser aktivitet på bankkortet. Han tok ut 500 kroner.

Det viser også at han var i Haugesund 6. mai, dagen hun ble funnet. Da tok han ut 2000 kroner.

I 1995 brukte man både kort og mobiltelefon mye mindre enn i dag. Brikke for bompasseringer med bil var ikke like vanlig. Derfor finnes det faktisk ingen tekniske spor som viser mannens bevegelser 5. mai. Dagen da Tengs forsvant.

Drapet på Birgitte Tengs 17-åringen ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten. Men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak. 4. november ble han frifunnet for erstatningskravet etter 25 år. Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Drapet ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet som ble siktet for drapet. 17. oktober i år kom tiltalen mot mannen. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt. Mannen var også siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000, men 31. oktober frafalt politiet denne siktelsen. I april ble det bekreftet at DNA-funnet på Tengs' strømpebukse er likt den tiltaltes DNA. Sakkyndigrapporten ble i ettertid godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon. Rettssaken mot 52-åringen startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november Det er satt av åtte uker. Kilde: NTB

– Privatsjåfør

Han har sagt at han plukket opp to haikere tidlig på kvelden den dagen. De to er ikke identifisert. Selv om de ikke kan bevise at han var i Kopervik sentrum der Tengs forsvant, er aktoratet opptatt av å få frem at mye av tiltaltes liv på denne tiden ble brukt på å kjøre rundt på Karmøy.

– Han plukket opp yngre haikere og fungerte nærmest som en privatsjåfør for unge folk på Karmøy, sa statsadvokat Thale Thomseth i retten mandag.

Spesielt våren 1995 kjørte han mye, mener påtalemyndigheten. Og på Karmøy var det vanlig å haike for å komme seg rundt.

Aktor, konstituert statsadvokat Thale Thomseth i retten i Haugesund foran Tengs foreldre og deres bistandsadvokat John Christian Elden.

Hvorfor er dette viktig? Der Tengs sist ble sett, sto det flere biler. De slapp folk av. De hentet folk og plukket opp haikere. Det var ikke uvanlig at hun haiket, har venner av Tengs fortalt politiet.

Aktor påpeker at han hadde kjennskap til mange snarveier og stikkveier på Karmøy. At han visste om veien der Tengs ble funnet, Gamle Sundvegen.

Forsvareren mener bilkjøringen ikke er særlig relevant for saken.

– Hvor mye eller lite bil han kjørte på 1990-tallet kan jeg vanskelig se er av betydning for tiltalen, sier Stian Kristensen til Aftenposten.

I dag skal han holde sitt innledningsforedrag. Der vil han angripe påtalemyndighetens påstander om både DNA og bilkjøring.

Dømt flere ganger

Rett før eller rett etter hun ble drept, ble Tengs ble seksuelt misbrukt. Statsadvokaten kan ikke fastslå når. Men de mener drapet er seksuelt motivert.

Derfor blir det også viktig for dem å tegne et bilde av en tiltalt som er kapabel til å gjøre noe slikt. Tiltaltes tidligere historie i rettssystemet blir viktig å få frem for aktoratet.

Statsadvokaten mener DNA-funn på Tengs’ strømpebukse knytter mannen til drapet og åstedet. Derfor vil de tegne et bilde av en mann som var vant til å bryte loven.

Stian Kristensen forsvarer den 52 år gamle mannen i retten.

Allerede da han var 15 år gammel, begikk han sitt første lovbrudd. Han innrømmet å ha overfalt en kvinne og ha slått henne med en sykkelpumpe. Han oppsøkte senere kvinnens hus og stjal dameklær fra skapet hennes.

Hendelsen skal ha ført til at han ble utstøtt av jevnaldrende venner, mener statsadvokaten.

Og kriminaliteten fortsatte. I perioden fra 1991 til 2005 er mannen domfelt syv ganger for vold, vinnings- og sedelighetsforbrytelser.

Overfalt psykolog

Blant annet skal han ha kommet med seksuelle tilnærmelser til kvinner over telefon og skal ha stjålet dameklær. Han fikk kortere fengselsstraffer og sonet både betinget og ubetinget fengsel.

I 1991, fire år før drapet på Tengs, ble han dømt for å ha overfalt sin egen psykolog. Han tok seg inn i leiligheten hennes, la en snor rundt halsen hennes og strammet til. Snoren røk.

Han ble dømt til fengsel og sikring, og sonet til mars 1994.

I 1996 ble han igjen dømt. Denne gang for å ha fulgt etter en rekke jenter på kveldstid og blottet seg for dem. Han erkjente straffskyld for alle bortsett fra et forhold som han mente han ikke husket.