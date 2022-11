Forsvarer om avgjørende DNA-bevis i Tengs-drapet: Ren spekulasjon

HAUGESUND TINGHUS (Aftenposten): Forsvarerne sablet ned det helt avgjørende beviset for drapet på Birgitte Tengs.

Den tiltalte 52-åringen sier han ikke har noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre. Her med sine to forsvarere Stian Bråstein og Stian Kristensen.

Fire dager etter at Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept i 1995, fikk politiet de første tipsene om mannen som nå er tiltalt. Det var mye som var interessant med ham. Både historien hans og det han brukte mest tid på: bilkjøring.

27 år senere satser aktoratet alt på ett kort for å få 52-åringen dømt for drapet. Et DNA-funn på Tengs’ strømpebukse beviser at han var på åstedet, mener de. At han drepte 17-åringen. DNA-profilen ble funnet i en blodflekk. Avsatt av gjerningsmannen med fingre tilsølt av blodet til Tengs, hevder de.

Forsvarer: Livets kamp for ham

Den 52 år gamle mannen nekter straffskylld. Og tirsdag var det forsvarernes tur i retten i Haugesund. De kalte saken en enorm belastning for mannen.

– For ham er dette livets kamp, sa forsvarer Stian Bråstein.

Ikke overraskende brukte de tiden fra første minutt til å sable ned statsadvokatenes påstander og beviser.

– Det er ikke dekning i bevisførselen for at DNA-beviset er avsatt i Birgitte Tengs sitt blod, sa Bråstein.

Stian Kristensen (t.v.) og Stian Bråstein er forsvarere for mannen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs.

Aktor har lagt nesten alle eggene i én og samme kurv. DNA-beviset blir helt avgjørende. Det viktigste beviset og eneste som kan føre til domfellelse.

Påtalemyndigheten mener at et Y-kromosom funnet på den nedbrettede strømpebuksen til Tengs, tilhører den nå 52 år gamle mannen.

Y-kromosomet er et kjønnskromosom og er menneskets minste. Det inneholder bare en bitte liten prosentandel av menneskets DNA.

DNA-profilen ble funnet i en blodflekk. Og aktoratet er ikke i tvil om at det er 52-åringens DNA som er funnet på strømpebuksen.

De mener funnet ikke lar seg forklare uten at tiltalte er gjerningsmannen. At det ikke kan ha havnet på strømpebuksen på andre måter enn at han var der og drepte henne.

Forsvarerne er selvsagt helt uenige. I retten tirsdag brukte de ord som «snarveier» og «spekulasjon» om statsadvokatens beviser.

– At det er avsatt DNA ved et blodig håndavtrykk, vil stå igjen som en ren spekulasjon. Det er heller ikke dekning i bevisførselen for dette, mener Bråstein.

Birgitte Tengs foreldre Karin og Torger Tengs var også tirsdag til stede i retten.

– Brukte mye tid i bilen

Siden påtalemyndigheten bare har dette ene, avgjørende beviset forsøker de å bygge et bilde av tiltalte som de mener støtter opp om dette ene. Med bilkjøring og tidligere dommer.

For de kan ikke bevise at han var i Kopervik natten da Tengs forsvant. De vet heller ingenting om hvordan Tengs kom seg til åstedet, bare 400 meter unna sitt eget hjem. Kjørte hun? Gikk hun?

Mannen nekter for å ha noe som helst med drapet å gjøre. Da politiet pågrep ham 1. september i fjor, fant de heller ikke noen i ransakingen som har betydning for om han kan ha utført drapet eller ikke.

I mai 1995 bodde han hjemme hos sine foreldre på Karmøy. Han var på Karmøy dagen før Tengs forsvant. Det viser aktivitet på bankkortet. Han tok ut 500 kroner.

Det viser også at han var i Haugesund 6. mai, dagen hun ble funnet. Da tok han ut 2000 kroner.

I 1995 brukte man både kort og mobiltelefon mye mindre enn i dag. Brikke for bompasseringer med bil var ikke like vanlig. Derfor finnes det faktisk ingen tekniske spor som viser mannens bevegelser 5. mai. Dagen da Tengs forsvant.

Statsadvokat Nina Grande (t.v) og konstituert statsadvokat Thale Thomseth bygger drapssaken på ett helt sentralt DNA-bevis.

– Privatsjåfør for unge

Han har sagt at han plukket opp to haikere tidlig på kvelden den dagen. De to er ikke identifisert. Selv om de ikke kan bevise at han var i Kopervik sentrum der Tengs forsvant, er aktoratet opptatt av å få frem at mye av tiltaltes liv på denne tiden ble brukt på å kjøre rundt på Karmøy.

– Han plukket opp yngre haikere og fungerte nærmest som en privatsjåfør for unge folk på Karmøy, sa statsadvokat Thale Thomseth i retten mandag.

Spesielt våren 1995 kjørte han mye, mener påtalemyndigheten. Og på Karmøy var det vanlig å haike for å komme seg rundt.

Hvorfor er dette viktig? Der Tengs sist ble sett, sto det flere biler. De slapp folk av. De hentet folk og plukket opp haikere. Det var ikke uvanlig at hun haiket, har venner av Tengs fortalt politiet.

Aktor påpeker at han hadde kjennskap til mange snarveier og stikkveier på Karmøy. At han visste om veien der Tengs ble funnet, Gamle Sundvegen.

Forsvareren mener bilkjøringen ikke er særlig relevant for saken.

– Hvor mye eller lite bil han kjørte på 1990-tallet kan jeg vanskelig se er av betydning for tiltalen, sier Stian Kristensen til Aftenposten.

Dømt flere ganger

Rett før eller rett etter hun ble drept, ble Tengs ble seksuelt misbrukt. Statsadvokaten kan ikke fastslå når. Men de mener drapet er seksuelt motivert.

Derfor blir det også viktig for dem å tegne et bilde av en tiltalt som er kapabel til å gjøre noe slikt. Tiltaltes tidligere historie i rettssystemet blir viktig å få frem for aktoratet.

Statsadvokaten mener DNA-funn på Tengs’ strømpebukse knytter mannen til drapet og åstedet. Derfor vil de tegne et bilde av en mann som var vant til å bryte loven.

Allerede da han var 15 år gammel, begikk han sitt første lovbrudd. Han innrømmet å ha overfalt en kvinne og ha slått henne med en sykkelpumpe. Han oppsøkte senere kvinnens hus og stjal dameklær fra skapet hennes.

Hendelsen skal ha ført til at han ble utstøtt av jevnaldrende venner, mener statsadvokaten.

Det var her på Gamle Sundveg man fant blodspor og senere fant Tengs drept litt inn i skogen ved siden av veien 6. mai 1995.

Og kriminaliteten fortsatte. I perioden fra 1991 til 2005 er mannen domfelt syv ganger for vold, vinnings- og sedelighetsforbrytelser.

Overfalt psykolog

Blant annet skal han ha kommet med seksuelle tilnærmelser til kvinner over telefon og skal ha stjålet dameklær. Han fikk kortere fengselsstraffer og sonet både betinget og ubetinget fengsel.

I 1991, fire år før drapet på Tengs, ble han dømt for å ha overfalt sin egen psykolog. Han tok seg inn i leiligheten hennes, la en snor rundt halsen hennes og strammet til. Snoren røk. Han ble dømt til fengsel og sikring og sonet til mars 1994.

I 1996 ble han igjen dømt. Denne gang for å ha fulgt etter en rekke jenter på kveldstid og blottet seg for dem. Han erkjente straffskyld for alle bortsett fra et forhold som han mente han ikke husket.