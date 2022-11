Atle Antonsen anmeldt: – Han sa «du er for mørkhudet til å være her»

(Aftenposten) «SHUT THE FUCK UP» og «du er for mørkhudet til å være her» er blant det Atle Antonsen skal ha sagt til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali på et utested. Saken er anmeldt til politiet.

Sumaya Jirde Ali har anmeldt Atle Antonsen etter en hendelse på et utested.

Tirsdag la samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali ut et innlegg på Facebook der det kommer frem at hun i et møte med komiker Atle Antonsen skal ha blitt utsatt for rasisme og at han også ble fysisk. Situasjonen skal ha skjedd på et utested for tre uker siden, skriver Aftenposten.

Det hele skal ha begynt med at han snakket engelsk til henne og at han reagerte aggressivt da hun fortalte at hun snakket norsk. Hun skriver:

«På sekunder skifter Antonsen ansikt. Han går fra å være en smilende mann til en som skriker «SHUT THE FUCK UP» til meg slik at jeg får spyttklysene hans i ansiktet.»

Deretter skal hun ha forsøkt å roe ned situasjonen. Dette skal han ha reagert på med å gripe henne i armen.

Etter dette skal han også ha kommet med nedlatende kommentarer om hennes hudfarge.

Hun skriver: «Antonsen ser meg rett i øynene og sier med foraktfullt mine «du er for mørkhudet til å være her.» Jeg tror nesten ikke det jeg hører.»

Tre dager etter hendelsen skal Antonsen ha sendt henne en melding der han beklager hendelsen. Ifølge Ali kalte Antonsen seg selv en «komidust» som spøkte om «så belastende ting».

Ali skriver at hun har politianmeldt Antonsen.

Hendelsen skal ha funnet sted på Bar Boca på Grünerløkka i Oslo.

Politiadvokat Marianne Aune bekrefter overfor Aftenposten at Oslo politidistrikt har mottatt en anmeldelse i forbindelse med en hendelse på Bar Boca i Oslo 23.10.22.

– Politiet kan ikke bekrefte hvem som er anmeldt. Fornærmede i saken har avgitt forklaring og saken er kodet som hatefulle ytringer og hensynsløs atferd. Politiet har avhørt mistenkte i saken og vitner som var til stede ved hendelsen. Utover dette ønsker vi ikke pr. nå å gå nærmere inn på konkrete etterforskningsskritt, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Saken er ferdig etterforsket og ligger til påtalevurdering.

Aftenposten har vært i kontakt med Antonsen som sier det er en trist og ubehagelig sak.

– Men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå, skriver Antonsen i en SMS til Aftenposten.

Venninnen bekrefter: – Alle rundt hørte det, men ingen reagerte

Venninnen som var til stede, Cathrine Linn Kristiansen, bekrefter overfor Aftenposten det Ali skriver.

– Det stemmer det som står der. Jeg har også vitnet hos politiet om saken, sier Kristiansen.

Hun beskriver at Antonsen opptrådte «veldig aggressivt».

– Han sa at hun var for mørkhudet til å være der. Han sa det veldig høyt, så alle rundt hørte det. Men ingen reagerte eller gjorde noe for å roe ned situasjonen eller si noe imot ham. Alle satt veldig passive, bortsett fra meg og Sumaya.

Kristiansen så ingen tegn til det Antonsen beskriver som en slags dårlig spøk.

– Han virket veldig aggressiv. Det var ikke noe humor eller glimt i øyet å se. Det er jo det du ser etter, når du ser Atle Antonsen stå der og si helt absurde ting. Vi vet jo hvem han er.

Kristiansen beskriver at Antonsen tok på Ali, som sa «ikke ta på meg». Noen sekunder senere skal han ha tatt på henne igjen, et mønster som gjentok seg noen ganger.

– Han har ingen respekt for hennes grenser i det hele tatt i den situasjonen.

Sumaya Jirde Ali Sumaya Jirde Ali er en norsksomalisk samfunnsdebattant, poet og forfatter. Hun har utgitt en rekke diktsamlinger. Hun er også redaktør i det feministiske tidsskriftet Fett. Hun er også skribent i Morgenbladet. Ali har engasjert seg i saker om feminisme, rasisme og kultur. For sine bidrag til norsk offentlighet har hun fått Osloprisen Årets stemme, Zola-prisen, Ord i Grenseland-prisen, og Den norske Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris. I 2021 ble hun også tildelt Amalie Skram-prisen. Ali er fra Bodø og er født i 1997. Kilde: Aschehoug

Sjokkert og rystet etter hendelsen

Ali skriver i innlegget at hun er rystet etter det som skjedde.

«Dagen etter våknet jeg med en følelse av å ha blitt mørbanket. Hele søndagen var jeg i sjokk, og jeg gjorde det jeg pleier å gjøre i møte med rasisme: jeg forsøkte å fortrenge det.» skriver hun.

Hun skal også ha slitt med å sove, spise og fokusere på jobb.

«Det har vært og er enda en kamp å gå videre og leve som normalt. Og det var først for en ukes tid siden at jeg tillot meg selv å kjenne på sinne. Før det var jeg bare redd, nå veksler jeg mellom å være redd og sint.» skriver hun.

Hendelsen skal ha funnet sted på Bar Boca på Grünerløkka. Barens daglige leder, Daniel Gjerde Fouche, bekrefter at han er blitt kontaktet av politiet i forbindelse med en anmeldelse. Utover det har han ikke gjort noen observasjoner som gir grunnlag for kommentar. Han har heller ikke blitt kontaktet av ansatte om hendelsen.