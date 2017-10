For første gang er det registrert over 3.000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge, og det er flest tilfeller på Vestlandet

– Vi kaller den av og til for «oljekreften» fordi det er en kreftsykdom som har økt siden vi fant olje på begynnelsen av 70-tallet. Det er en kreft forbundet med usunn livsstil, men først og fremst har dem som blir rammet hatt fryktelig uflaks, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret til NRK.

Tykktarmskreft er den tredje hyppigste kreftformen for menn og den nest hyppigste for kvinner. Kreftregisteret legger mandag frem nye tall som viser at forekomsten av særlig tykktarmskreft fortsetter å øke svakt i 2016.

Tallene viser at det er de tre vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland hvor folk oftest blir rammet av denne kreftformen. Her ligger forekomsten på mellom 60 og 65 per 100.000 innbygger. Til sammenligning ligger den i Hedmark på mellom 40 og 45.

– Vi har ingen god forklaring. For fem år siden var det mye i Rogaland, og nå litt lenger nord på Vestlandet. Men vi har ikke noen god grunn til å tro at livsstilen skulle være mindre sunn på Vestlandet enn i resten av landet, sier Ursin.