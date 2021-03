Mann lettere skadd i isbjørnangrep på Svalbard

En mann ble angrepet av en isbjørn i Mohnbukta på østsiden av Spitsbergen tirsdag, men slapp unna med lettere skader.

En isbjørn ble skutt og drept i Mohnbukta på østkysten av Spitsbergen mandag. Foto: Sysselmannen på Svalbard / NTB

NTB

Publisert Publisert I dag 11:11

Meldingen om angrepet kom klokka 9.25 tirsdag. Sysselmannens helikopter rykket til stedet, som ligger mellom 8 og 10 mil fra Longyearbyen, med lege om bord. Ved 11-tiden returnerte helikopteret, og den skadde mannen ble fraktet til sykehuset.

Det var to personer i følget, og isbjørnen ble skutt og drept, melder Sysselmannen.

– Mannen ble påført lettere skader. Som alle saker der en isbjørn blir drept, vil også denne bli etterforsket, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen til NTB.

Ikke turister

Tirsdag ettermiddag kunne Carlsen fortelle at obduseringen av isbjørnen var i gang.

– Det er snakk om en seks år gammel hannbjørn, det er rutinemessig at vi obduserer dyret, det gjøres alltid, opplyser han.

Mannen som ble angrepet av isbjørnen, har fått behandling og er nå oppe og går.

Carlsen opplyser at den skadde mannen har opphold i Longyearbyen og ikke er turist på Svalbard eller var del av noen form for guidet tur.

Mye isbjørnspor

Etter det Svalbardposten får opplyst, jobbet de to mennene for selskapet Polar X og var på stedet for å måle tykkelsen på isen da de ble angrepet av bjørnen bakfra.

– Det er tydelig at dette var en bjørn som hadde bestemt seg for å angripe. Begge to er erfarne, fastboende folk, det er snakk om ren uflaks. Det skulle ikke ha skjedd, sier innehaver Jason Roberts av Polar X.

Ifølge Svalbardposten skal det ha vært observert mye isbjørn og -spor i Mohnbukta de siste dagene.

Seks personer er drept av isbjørn på Svalbard siden 1971. Sist det skjedde, var i august i fjor. En nederlender ble angrepet av en isbjørn i en teltleir utenfor Longyearbyen og døde senere av skadene.