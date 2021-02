Gjerdrum-beboere som flytter tilbake, føler utrygghet

Beboere i Gjerdrum forteller om store sprekker i husene de nå flytter tilbake til. Flere sier de føler seg utrygge.

Mandag fikk 600 evakuerte beskjed om at de får lov til å flytte inn igjen på onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg synes kommunen har fraskrevet seg alt ansvar ved å stole på NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Her får vi bare en melding om at området er friskmeldt, uten flere begrunnelser eller en rapport, sier Inge Hage til VG.

Hagen fikk se store sprekker flere steder i leiligheten sin da han fikk gå inn en time for å hente eiendeler i forrige uke.

Han er en av dem som bor i området nord for stedet som ble tatt av kvikkleireskredet 30. desember. Mandag fikk de 600 evakuerte beskjeden om at det er trygt igjen, og at de får lov til å flytte inn igjen på onsdag.

Regionsjef Toril Hofshagen i NVE sier at de er helt trygge på anbefalingen som er gitt til politiet, og at sprekkene absolutt ikke trenger å være tegn på skredfare.